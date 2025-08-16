倉科カナ、“夫”とのラブラブ写真「お似合いのご夫婦」「素敵なツーショット」
松本潤が主演を務める、TBS系日曜劇場『19番目のカルテ』（毎週日曜 後9：00）の公式SNSが更新され、キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“夫”とラブラブで手を繋ぐ倉科カナ
公式SNSは「魚虎総合病院前に訪れた妻・安城早智 倉科カナさん 夫・安城耕太 浜野謙太さんのチャーミングなオフショットをお届け 最後は2人仲良く手を取りあって」とつづり、劇中で夫婦を演じた倉科と浜野が笑顔で手を繋ぐショットを添えた。
ファンからは「なかなかお似合いのご夫婦で素敵でした」「素敵な夫婦ツーショット ちゃんと夫婦で向き合えると良いですね」「浜謙さんと倉科カナちゃん夫婦。口喧嘩ばかり(奥さんが一方的にだったけど)してたけど、互いに想いあってるのに… でも、最後は、きちんと旦那さんも、自分の言葉で話せて、よかったです。仲良くなって、素敵な夫婦でした」「素敵なツーショットありがとうございます！！」などの声が寄せられている。
