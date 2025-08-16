éâ¸¶Í§Î¤¡Ö¤¹¤´¤¯±ü¿¼¤¤¡×¤È´¶Ã²¡ª¡È±£¤¹¡¦ÊÑ¤¨¤ë¡¦À¹¤ë¡É¤Ç¥¥ì¥¤¤ò°ú¤½Ð¤¹ºÇ¿·¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Î»È¤¤Êý
8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØBeauTV ¡ÁVOCE¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ¶¿Ê²½·Ï¡ª¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¾®ß·ºù¤µ¤ó¡£
¥È¥ì¥ó¥É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤âÆü¾ï¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤ë¥á¥¤¥¯¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢¤½¤Î¿ÍËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥á¥¤¥¯¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡È±£¤¹¡É¡¢¡ÈÊÑ¤¨¤ë¡É¡¢¡ÈÀ¹¤ë¡É¤Î3¤Ä¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥¥ì¥¤¤ò°ú¤½Ð¤¹¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Î»È¤¤Êý¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¤Þ¤º¤Ï¥Ë¥¥Ó¡¦¥·¥ß¤Ê¤É¤ò¡È±£¤¹¡É¡¢ÅÀ¥«¥Ð¡¼¡£»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Î¤³¤Á¤é¤Î¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
ÉÕÂ°¤Î¥Á¥Ã¥×¤Ë¥Ñ¥ì¥Ã¥Èº¸¤Î¾å²¼¤Î¥Ù¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼¤òº®¤¼¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀÖ¤ß¤Ë¤Î¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¤²¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÅÀ¤Ç¤Î¤»¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¯±£¤¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¾¯¤·¸ü¤á¤Ë¤Î¤»¤Þ¤¹¡£
±£¤·¤¿¤¤¾ì½ê¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ò¥Á¥Ã¥×¤Ç¤µ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÆëÀ÷¤Þ¤»¤¿¤é¡£
±úÆÌ¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï¿¨¤é¤º¡¢³°Â¦¤À¤±¤Ü¤«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Â³¤¤¤Æ¤Î¡È±£¤¹¡É¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÌÜ¤Î²¼¤Î¥¯¥Þ¤Î¥«¥Ð¡¼¡£¤³¤Á¤é¤Î¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÞÂÞ¤Þ¤Ç¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ò½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÌÜ¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
ÀÖ¤ß¤Î¶¯¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¤ò¥Ö¥é¥·¤Ë¼è¤ê¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ËÊü¼Í¾õ¤ËÅÉ¤ê¡¢¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤ò½Å¤Í¡¢ÌÜ¤Î²¼¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥Þ¤ò¸÷¤ÇÈô¤Ð¤¹¸ú²Ì¤â¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢ÅÉ¤ê¹¤²¤Æ¤«¤éºÇ¸å¤Ë¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤ÈÃ¡¤¯¤è¤¦¤ËÅÉ¤ë¤È¡¢Ì©ÃåÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÊø¤ì¤Ë¤¯¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡ÈÊÑ¤¨¤ë¡É¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡£¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ÇÈý¤Î·Á¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£º£²ó¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥Ú¥ó¥·¥ë·¿¤Î¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
Èý¿¬¤Î²¼¤Ë¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¡¼¥Á¥Ã¥×¤ÇÆëÀ÷¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
Èý¿¬¤òÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤âÈþ¿ÍÅÙ¤¬¥°¥Ã¤È¥¢¥Ã¥×¡£¤¼¤Ò¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
Â³¤¤¤Æ¤ÏÉ¡¤ò¾®¤µ¤¯¸«¤»¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡£¤³¤Á¤é¤Î¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÐ¤Î¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ò¥Á¥Ã¥×¤Ë¼è¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤ß¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¿§¤Ç¤¢¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¤ò½Å¤Í¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤È¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÇí¤¬¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼·¿¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ò¾å¤«¤é¤Î¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥·¤ÇÉ¡¤Þ¤ï¤ê¤Ë¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤È¤Î¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É¡²£¤Ë¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¤Î¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥Æ¥«¥ê¤ÎËÉ»ß¤Ë¤â¡£°ìÀÐÆóÄ»¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ï¡ÈÀ¹¤ë¡É¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡£¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ÇÉ¡¤ò¹â¤¯¸«¤»¡¢À¹¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»È¤¦¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¡£
É¡¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°°ú¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢É¡¶Ú¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦ºÙ¤¯°ú¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¡¤Ë¡¢¾®¤µ¤á¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¤Ü¤«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ï°ìÈ¯¤Ç´éÁ´ÂÎ¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡£¤³¤Á¤é¤Î¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·ÌÀ¤ë¤á¤Î¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ò¥Ö¥é¥·¤ÇÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤Î²¼¤Ë²£°ìÀþ¤Ë°ú¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¡¢É¡¤Î²£¤Ë½Ä¤Ë°ú¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®É¡¤Î²£¤Þ¤ÇÀþ¤ò°ú¤¤¤¿¤é¡¢¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤È¸ý³Ñ¤ò¥¥å¥Ã¤È¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¤Á¡É¤Î»ú¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜ¤Î²¼¤Î¥¯¥Þ¤ä¤½¤Ð¤«¤¹¡¢É¡¤Î±Æ¤äÀÖ¤ß¡¢¸ý³Ñ¤Î¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç°ìµ¤¤Ë¥«¥Ð¡¼¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¡È¤Á¡É¤ò¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¤Ü¤«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ý¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤è¤¯Æ°¤¯ÉôÊ¬¤Ï¾¯¤·¤µ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢Çö¤¯ÅÉ¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤ÈÊø¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
Á´ÂÎ¤òÆëÀ÷¤Þ¤»¤¿¤é¡£
¡ÖÄ¶¿Ê²½·Ï¡ª¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Çºî¤ë¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤Î´°À®¡ª
ºÇ¿·¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤òÅ¬ºàÅ¬½ê¤Ç»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ð¥¥ì¥¤¤òÄì¾å¤²¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
ÈÖÁÈMC¤Îéâ¸¶Í§Î¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö´é¤Ë¡È¤Á¡É¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Íý¤ËÅ¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Î·Á¾õ¤â¿§¡¹½Ð¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»È¤¤Êý¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¥ì¥¤¤Ë±£¤·¤¿¤ê¡¢É¡¤ò¹â¤¯¸«¤»¤¿¤êÀ¹¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯±ü¿¼¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£