¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ä¥×¥ê¥ó¥¿¡¼»ý»²¤Î¡È¶¯¼Ô¡É¤â¡ÄÌÂÏÇ¡È¥«¥Õ¥§ÊÙÂ²¡ÉÂÐºö¤ÇÅ¹ÊÞÂ¦¤¬¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É»ÈÍÑ¶Ø»ß¤Ë¡¡´Ú¹ñ
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï³¹¤Î¥«¥Õ¥§¤ÇÊÙ¶¯¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¡È¥«¥Õ¥§ÊÙÂ²¡É¤Ë¤è¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å¹ÊÞÂ¦¤¬ÂÐºö¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£ÌäÂê¤Î¹Ô°Ù¤Ï¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÊÂ¤Ù¤¿¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤òÎ©¤Æ¤Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤«¤Ê¤êÂçÃÀ¡£Ãæ¤Ë¤Ï¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¡ÈÌÔ¼Ô¡É¤â¤¤¤¿¡£
¥«¥Õ¥§¤ÎÀÊ¤ò¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ä
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡£
³¹¤Î¥«¥Õ¥§¤ÇÊÙ¶¯¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥«¥Õ¥§ÊÙÂ²¡É¤À¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤ÎÀÊ¤ò¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ»È¤¦µÒ¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å¹ÊÞÂ¦¤¬ÂÐ±þ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢8·î7Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑ¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¡£
¥«¥Õ¥§¤ÇÊÙ¶¯¤ä»Å»ö¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÆü¾ïÅª¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡£
³¹¤Ç¤â¡Ö²ñµÄ¤È¤«Zoom¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤è¤¯¸«¤Þ¤¹¡×¡ÖºÂ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤ËÀÊ¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥óÎ©¤Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹³ÎÊÝ¡Ä¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Þ¤Ç
ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¤Î¡È¥«¥Õ¥§ÊÙÂ²¡É¤Ï¡¢¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÊÂ¤Ù¤¿¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤òÎ©¤Æ¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤«¤Ê¤êÂçÃÀ¤À¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤ÞÀÊ¤òÎ¥¤ì¡¢¿ô»þ´ÖÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µÒ¤ä¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÅ¹Æâ¤Ë¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤ß¡¢ºî¶È¤Ë¤¢¤¿¤ëµÒ¤â¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ë¶ì¾ð¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï8·î¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡¢ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑ¶Ø»ß¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¹»þ´ÖÀÊ¤òÎ¥¤ì¤ëµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢½ê»ýÉÊ¤òÁ´¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦Å¹°÷¤¬Â¥¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¥½¥¦¥ë»ÔÌ±¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂÐ±þ¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öº®»¨¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄ¹¤¯ÀêÍ¤¹¤ë¤È¡¢Â¾¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ÎÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¹µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤ÎµÒ¤Ë²÷Å¬¤µ¤ÈÊØÍø¤µ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×8·î15ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë