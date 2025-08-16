ミセス主催イベント「CEREMONY」TVerで無料独占配信決定 メンバーの発案により実現
【モデルプレス＝2025/08/16】「TVer」では、3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）主催イベント「Mrs. GREEN APPLE presents “CEREMONY”」を無料独占配信。9月14日20時より公開される。
【写真】ミセス、主催イベントで見せた植物モチーフ衣装
同イベントは、2025年にデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEが立ち上げた、多彩なアーティストと「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い交わり合う」新しいエンタテインメントメディア。「ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショー」として、6月18日にKアリーナ横浜（神奈川県）で開催された。
記念すべき初開催となる本公演には、ATEEZ（エイティーズ）、日向坂46、HY、LE SSERAFIM（ルセラフィム）、M!LK、My Hair is Bad（※ライブ演奏シーンの配信なし）、the engy、TOMOOといった多種多様なジャンルの8アーティストが参加。さらに、2026年6月10日・6月11日の2日間、同じくKアリーナ横浜にて、Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』2026の開催も決定している。
Mrs. GREEN APPLEは、2013年に結成され、2015年にEMI Recordsからミニアルバム「Variety」でメジャーデビュー。「第65回日本レコード大賞」「第66回日本レコード大賞」において史上初となるバンドで2年連続の「レコード大賞」受賞、「第74回NHK 紅白歌合戦」「第75回NHK 紅白歌合戦」にも2年連続で出場を果たした。「第39回 日本ゴールドディスク大賞」の「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」邦楽部門、「第48回日本アカデミー賞」で新設された特別賞「主題歌賞」を受賞するなど、記録的進化を遂げ続ける国民的人気バンドである。
「TVer」は、2015年10月にローンチし、2025年でサービス開始10周年を迎える⺠放公式テレビ配信サービス。今回の独占無料配信はMrs. GREEN APPLEメンバーの発案により実現。同じ「10周年」同士のコラボレーション施策を楽しむことができる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ミセス主催イベント「CEREMONY」TVerで無料配信決定
