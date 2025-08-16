©️ABCテレビ

長年にわたり高校野球の熱戦を伝え、多くの球児やファンに愛されてきた「熱闘甲子園」。

その「熱闘甲子園」の世界観を音で体感できるフェス「熱闘甲子園 presents 熱闘JAM 2025」が来月に開催される。

出演するのは、2022年の夏を彩った平井 大、コロナ時期2020年にパワーソングを届けてくれたベリーグッドマンなど。

そしてなんと、このライブには高校生５００人が無料招待される。

また、甲子園のアルプススタンドといえばブラスバンドの演奏が響き渡っていることで有名だが、今回のイベントには全国屈指の高校吹奏楽部が集結する。吹奏楽のスペシャルパフォーマンスを見せてくれる高校は、大阪桐蔭、近江、京都両洋、智辯学園の４校。中でも大阪桐蔭は平井 大との競演が予定されている。

球児の背中を押し、観客の胸を震わせ、夏の記憶を彩ってきた「熱闘甲子園」と2022年熱闘甲子園テーマソング『栄光の扉』で「熱闘甲子園」を盛り上げた平井 大、2020年の高校野球パワーソング『Dreamer』を担当したベリーグッドマンのスペシャルライブは必見だ。

「熱闘甲子園 presents 熱闘JAM 2025」

2025年9月15日(月・祝)

GLION ARENA KOBE

開場: 15:00 開演: 16:00

MC:古田敦也（熱闘甲子園キャスター）、福戸あや（ABCテレビアナウンサー）

チケット： SSアリーナ席：12,000円（税込）→【SOLD OUT】

Sアリーナ席：10,000円（税込）

Aスタンド席：8,000円（税込）

Bスタンド席：5,000円（税込）

チケット一般販売：8月16日（土）午前10時 ～ https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=760813

タイムテーブル：

HP：https://www.asahi.co.jp/netto_jam/2025/

公式X：https://x.com/nettoh_jam

公式Instagram：https://www.instagram.com/nettoh_jam/