佐藤健「グラスハート」劇中バンド“TENBLANK”としてソロアジアツアー決定 4都市で開催＆グッズも初公開
【モデルプレス＝2025/08/16】俳優の佐藤健が主演・共同エグゼクティブプロデューサーを務めるNetflixシリーズ「グラスハート」のヒットを受け、ASIAツアー「TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh」を開催決定。佐藤は劇中バンド「TENBLANK」のメンバーとしてソロで4都市をまわる。
【写真】】佐藤健、ソロアジアツアーのグッズ公開
劇中バンド・TENBLANKのファンミーティングは、10⽉11⽇に横浜・ぴあアリーナMMにて、メンバー4⼈（佐藤、宮崎優※「崎」は正式には「たつさき」、町⽥啓太、志尊淳）での開催が既に発表されているが、今回のASIA公演は佐藤がTENBLANKのメンバーとしてソロでまわるASIAツアーとなり、台北、ソウル、⾹港、バンコクの4都市にて開催される。
またASIAツアー発表に併せて、イベントオフィシャルグッズのラインナップが発表となり、16日10時より先⾏受注販売がスタート。Netflixシリーズ「グラスハート」は、7⽉31⽇の配信開始から2週間で⽇本のNetflix週間シリーズTOP10で1位を、Netflix週間グローバルTOP10（⾮英語シリーズ）で8位を獲得するなど現在注⽬の作品となっており、さらに劇中バンドTENBLANKによるアルバム「Glass Heart」は、⽇本のApple Musicのアルバムランキングで1位を獲得、またアジア各国でもロックのアルバムランキングで1位を記録するなど、⽇本のみならず⼤きな反響が広がっている。
TENBLANKは、佐藤演じる孤⾼の天才⾳楽家・藤⾕直季、宮崎演じる⼤学⽣の天才ドラマー・⻄条朱⾳、町⽥演じる努⼒家のカリスマギタリスト・⾼岡尚、そして志尊演じる超⾳楽マニアの孤独なピアニスト・坂本⼀⾄の4⼈からなる伝説のロックバンド。TENBLANKが映像の世界を越えてのアルバムリリースに続き、遂にステージに⽴つ。そしてアジアへ。原作、そしてドラマシリーズから、さらに広がる「グラスハート」の世界をリアルに体験することができる。なお、イベントの最新情報は特設サイトでチェックできる。
1993年から現在まで書き継がれてきた、若木未生氏の不朽の名作「グラスハート」（幻冬舎コミックス刊）を映像化した本作は、これ以上ないくらいピュアで、最高にエモーショナルな青春音楽ラブストーリー。主演の佐藤自身が映像化を念願し、自ら企画した渾身の一作で、佐藤は共同エグゼクティブプロデューサーも務めている。（modelpress編集部）
台北：2025年11⽉1⽇（⼟） TAIPEI INTERNATIONAL CONVENTION CENTER（TICC）
ソウル：2025年11⽉8⽇（⼟） KBS ARENA
⾹港：2025年11⽉19⽇（⽔） AWE HALL8＆10
バンコク：2025年11⽉29⽇（⼟）＠UOB LIVE
◆佐藤健、4都市でアジアツアー決定
◆佐藤健主演「グラスハート」
◆日程詳細
