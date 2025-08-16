ABEMA『GIRL or LADY 2』8月24日（日）夜9時より放送開始！　新MC陣にオリラジ・藤森、平祐奈が参戦決定

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は8月24日 夜9時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『GIRL or LADY 2』を放送します。

番組MCには、モデルでタレントのアン ミカさん、タレントの若槻千夏さん、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾さん、俳優の平祐奈さんが決定しました。

■理想と現実、そして決断――の恋愛リアリティーショー

同番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。

世代の異なる女性たちが、結婚への「憧れ」と「現実」に正面から向き合い、それぞれの人生観や価値観が交差する恋の行方を追いかけます。

年齢もバックグラウンドも異なる8人の女性たちが、悩みや葛藤を乗り越えながら自分らしい幸せを探す姿に注目です。

■アン ミカ、若槻千夏に加え、オリラジ・藤森、平祐奈が新MCに決定

そんな「婚活ドキュメンタリー」を見守るMCには、前シーズンでもMCを務めたモデルでタレントのアン ミカさん、タレントの若槻千夏さんに加え、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾さん、俳優の平祐奈さんが決定しました。

MC就任に関して、アン ミカさんは「レディとガール、それぞれの視点や特性が際立っており、『明るく新鮮に感じる人といたい』と思うのか、『しっかり信頼関係を築ける人を選びたい』と思うのか、男性たちの選び方にも注目です。ガールたちもレディから学び、成長していく姿が見られるかもしれません。これから物語が深まっていくことに期待しています」とコメント。

若槻さんは「シーズン1と比べて、今シーズンはよりバージョンアップしていて、とても楽しかったです。今回はルールも大きく変わっていて、男性の人数も違うなど、全体的に新鮮な印象でした。シーズン2とはいえ、まったく新しい番組を見ているような感覚で楽しめると思います」と語りました。

藤森さんは「女性を年齢でカテゴライズするなんて令和の時代に即アウト!! と思っていたのですが、これがめちゃくちゃ面白い。20代のパワフルさと30代の奥ゆかしさがぶつかり合う時、男性陣の震えながら揺れ動く様が見どころだと思います」と、今シーズンで初めて番組MCに参加するからこその感想を抱いたそう。

そして平さんは、「まさか私が恋愛見守り隊の一員になれる日が来るだなんて……！ パワーアップした『GIRL or LADY 2』ワクワクドキドキが止まりませんっ！ アン ミカさん、若槻千夏さん、藤森慎吾さん先輩方の恋愛トークにもとてもキュンッとしてしまいます」と、コメントを寄せています。

20代“ガール”と30代“レディ”が、「結婚」という人生最大の選択を前に本音ダダ漏れでぶつかりながら、何より自分自身と向き合う……。本音ダダ漏れの婚活ドキュメンタリー『GIRL or LADY 2』は、2025年8月24日 夜9時より放送開始です。ぜひ、チェックしてみてはいかがでしょうか。

■出演メンバー

▼ガールメンバー

▼レディメンバー

▼男性メンバー

■番組概要

ABEMA新番組『GIRL or LADY 2』

#1放送日時：8月24日 夜9時〜

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL

#1放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/9EvEp4uoPwHMmR

ティザー映像：https://youtu.be/Xg4ix3fyOsI

（エボル）