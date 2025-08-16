パドレスは15日（日本時間16日）、敵地でのドジャース3連戦の残り2試合の先発投手を発表。16日（同17日）の2戦目は昨季14勝を挙げ、今季はここまで5勝10敗のディラン・シース投手（29）、17日（同18日）の3戦目はダルビッシュ有投手（39）が先発する。 ダルビッシュは今季ドジャースとは初対戦。大谷翔平投手（31）との対決にも注目が集まる。

パドレスはドジャースとの今季最大9ゲーム差をひっくり返して首位に浮上。この日から1ゲーム差で追う2位ドジャースの本拠で3連戦、22日（同23日）からは本拠で3連戦の6試合が待ち受ける。前回6月16〜19日のドジャース―パドレス戦は8死球が飛び交い大谷も2度も“報復”とみられる死球を受けた。遺恨渦巻く因縁の対決が始まる。

マイク・シルト監督は首位で迎えるドジャースとの首位攻防3連戦に「気分はいいよ。もちろん、順位が本当に意味を持つのはシーズン最終日だけだが、ここまでいい野球ができているし、自分たちの状況には満足している。今夜の試合が楽しみだ」と現在5連勝中のチーム状況に自信をのぞかせた。

前回対戦で死球を巡って遺恨が勃発したことには「他の人のことは分からないが、私はただ野球をしにここへ来ている。もちろん競争なので感情は入るが、それは人間として当然のこと。正直言うとあまり深く考えていない」と大人の対応を見せた。試合前のドジャース・ロバーツ監督とのメンバー表交換の際はどうするかと問われると「“やあ、デーブ。元気？”って感じだね。私は根に持つタイプではないので、その日その日を大事にし、人を敬意を持って接している」と話した。