¡Úµð¿Í¡Û8¡¦16ÄÉÅé»î¹ç¤Î¹ñ²ÎÆÈ¾§¤Ï²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î»³ºê°é»°Ïº¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡¼ºå¿À¡Ê16Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
6·î3Æü¤Ë89ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ÎÄÉÅé»î¹ç¤Ç¡¢²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î»³ºê°é»°Ïº¤µ¤ó¤¬¹ñ²Î¤òÆÈ¾§¤·¤Þ¤¹¡£
»³ºê¤µ¤ó¤Ï2007Ç¯¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥ìŽ¥¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡×¤Î¥Þ¥ê¥¦¥¹Ìò¤ÇËÜ³Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¿ô¡¹¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢ÄÉÅé»î¹ç¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¹ñ²Î¤òÀÆ¾§¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÌîµå¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÏÌ´¤ÈÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿°ÎÂç¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ùÀÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î·É°Õ¡¢¤½¤·¤ÆÌîµå¤òÄÌ¤¸¤Æ»ä¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´¶Æ°¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³ºê¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯6·î¤Î¶¥ÇÏGµ¥ì¡¼¥¹¡¢ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤â¹ñ²Î¤ò²Î¤¤¾å¤²¡¢¤½¤Î²Î¾§ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£