°ì¿¶¤ê¢ª´¿À¼¢ªÍº¤¿¤±¤Ó¡¡µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤¬Ê·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë°ìÈ¯¤â¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í6¡¼5ºå¿À¡Ê15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
0-4¤È½Å¤¤¶õµ¤¤ò°ì¿¶¤Ç¿¶¤êÊ§¤Ã¤¿¤Î¤Ïµð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£
ºå¿À¤Î°ËÆ£¾»ÊÅê¼êÁê¼ê¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿µð¿ÍÂÇÀþ¡£¤Ê¤ó¤È¤«2¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÂåÂÇ¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿ºäËÜÁª¼ê¡£°ËÆ£Åê¼ê¤Î6µåÌÜ¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ø¤ÎÊÑ²½µå¤ò¤¦¤Þ¤¯¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢¤½¤ÎÂÇµå¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢µå¾ì¤¬´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Íº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤¿ºäËÜÁª¼ê¡£ÂÇµå¤¬¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¡×¤È°ì¸ÀÈ¯¤·¤¿ºäËÜÁª¼ê¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃæÈ×¤Ç1ÅÀº¹¤Ë¤Ç¤¤¿¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
½øÈ×¤Ë4ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢°ËÆ£Åê¼ê¤òÂÇ¤Á¤¢¤°¤Í¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤ËÂç¤¤Ê¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ë3¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£¤³¤ì¤ËÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤ä¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¤¬Â³¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢´ÆÆÄ¤â¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢Áª¼ê¤â¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢1Àï1Àï´èÄ¥¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡ÈºäËÜÍ¦¿Í¡É¤Î»Ñ¤Ï·òºß¤Ç¤¹¡£