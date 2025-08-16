佐藤健、Netflix『グラスハート』ファンミーティングアジアツアー開催決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■イベントオフィシャルグッズ先行受注販売スタート！

佐藤健が『TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING-ASIA TOUR feat. Takeru Satoh』としてアジアツアーを行うことが決定した。

現在、アジアでも大きな反響が広がっているNetflixシリーズ『グラスハート』（原作：若木未生／『グラスハート』シリーズ（幻冬舎コミックス刊））。大ヒットを受けて、同作品で主演・企画・エグゼクティブプロデューサーを兼任した佐藤健が、アジアツアーを行う。

劇中バンド・TENBLANKのファンミーティングは、10月11日に横浜・ぴあアリーナMMにて、メンバー4人での開催がすでに発表されているが、今回のアジア公演は佐藤がTENBLANKのメンバーとしてソロで回るツアーとなり、台北、ソウル、香港、バンコクの4都市にて開催される。

またアジアツアー発表に併せて、イベントオフィシャルグッズのラインナップが発表。8月16日10時より先行受注販売がスタートした。

Netflixシリーズ『グラスハート』は、7月31日の配信開始から2週間で日本のNetflix週間シリーズTOP10で1位を、 Netflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）で8位を獲得するなど、現在大注目の作品となっている。

さらに劇中バンド・TENBLANKによるアルバム『Glass Heart』は、日本のApple Musicのアルバムランキングで1位を獲得。また、アジア各国でもロックのアルバムランキングで1位を記録するなど、日本のみならず大きな反響が広がっている。

TENBLANKは、佐藤健演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季、宮崎優（「崎」は、たつさきが正式表記）演じる大学生の天才ドラマー・西条朱音、 町田啓太演じる努力家のカリスマギタリスト・高岡尚、 そして志尊淳演じる超音楽マニアの孤独なピアニスト・坂本一至の4人からなる伝説のロックバンド。

TENBLANKが映像の世界を越えてのアルバムリリースに続き、 ついにステージに立つ。 そしてアジアへ。原作、そしてドラマシリーズから、さらに広がる『グラスハート』の世界をリアルに体験しよう。

イベントの最新情報は、特設サイトでチェック可能だ。

イベント情報

『TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING-ASIA TOUR feat. Takeru Satoh』

11/01（土）台北・TAIPEI INTERNATIONAL CONVENTION CENTER(TICC)

11/08（土）ソウル・KBS ARENA

11/19（水）香港・AWE HALL8&10

11/29（土）バンコク・@UOB LIVE

出演：佐藤健

リリース情報

2025.07.02 ON SALE

TENBLANK

DIGITAL SINGLE「旋律と結晶」

2025.07.31 ON SALE

TENBLANK

DIGITAL ALBUM『Glass Heart』

2025.08.01 ON SALE

TENBLANK

ALBUM『Glass Heart』

特設サイト

https://tenblank-fanmeeting.com/

Netflix『グラスハート』作品ページ

https://www.netflix.com/jp/title/81517368