YouTube総再生回数31億回超え！『Spookiz（スプーキッズ）』映画版オンライン視聴会開催決定

■『Spookiz』で唯一の長編作品となる映画『Spookiz: The Movie』は、YouTube再生回数2.8億回超え！

世界で人気のキャラクター・アニメーションコンテンツ『Spookiz』（読み：スプーキッズ）。その長編映画作品である『Spookiz: The Movie』のオンライン視聴会を実施することが決定した。

『Spookiz』は、作品発表の基盤となっているYouTubeアカウント登録者数615万人（8月15日現在）、総再生回数31億回超え（8月15日現在）を誇る世界中にファンを持つ3DCGアニメーション。セリフのない非言語かつ1～3分の短尺のアニメーションとして、アメリカをはじめ、日本を含むアジア、中南米、ヨーロッパなど、世界中で絶大な人気を誇っている。

このたび、映画『Spookiz: The Movie』（読み：スプーキッズ ザ・ムービー）をYouTube上で同時視聴し、視聴者みんなで盛り上がるオンライン一斉視聴会を行うことが決定した。

『Spookiz』で唯一の長編作品となる今作は、YouTube再生回数が2.8億回を超え、こちらも全世界で愛されている。

この作品は、人間たちに気付かれないよう秘密の学校生活を送っていたモンスターたちが、ある日偶然拾ったスマートフォンをきっかけに、ドラキュラのCula（キュラ）が人間の少女・ハナに出会い、真の友情を育んでいく感動の物語だ。

さらに今回の同時視聴会では、英語版での実施だけではなく、『Spookiz』公式YouTubeチャンネルでは今まで見ることのできなかった日本語吹替版も公開されることとなった。

同時視聴会中は、ハッシュタグ「#映画スプーキッズ」を付けてXで感想を投稿し合うことで、視聴者みんなで楽しむことができるだろう。プレミア公開ページが実施日前日にオープンとなるので、まずはチャンネル登録をして、この夏の思い出にぜひYouTube同時視聴会に参加しよう。

(C)Sony Music Labels Inc.

イベント情報

「『Spookiz: The Movie』（スプーキッズ ザ・ムービー）YouTube同時視聴会」

日本語吹替版：08/20（水）19:00～ ※YouTubeプレミア公開：08/19（火）19:00

英語版：08/23（土）10:00～ ※YouTubeプレミア公開：08/22（金）22:00

『Spookiz』公式YouTube

『Spookiz』 OFFICIAL SITE

https://spookizworld.com/