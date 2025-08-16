ミセスの発案により実現！『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」』TVerにて無料独占配信決定
『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」』の模様が、9月14日20時よりTVerにて独占無料配信されることが決定した。
■『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」』について
『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」』は、2025年にデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEが立ち上げた、多彩なアーティストと“お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合う”新しいエンタテインメントメディア。
“ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショー”として、6月18日に神奈川・Kアリーナ横浜にて開催され、約2万人を動員した。
記念すべき初開催となった本公演には、ATEEZ、日向坂46、HY、LE SSERAFIM、M!LK、My Hair is Bad（※ライブ演奏シーンの配信なし）、the engy、TOMOOといった多種多様なジャンルの8アーティストが参加。多彩なステージを展開した。
■今回の独占無料配信は、Mrs. GREEN APPLEメンバーの発案により実現
さらに、2026年6月10日・11日の2日間、同じくKアリーナ横浜にて、『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」2026』の開催も決定。
今回の独占無料配信は、Mrs. GREEN APPLEメンバーの発案により実現。デビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEのライブを、サービス開始10周年のTVerによる“10周年”同士のコラボレーション施策をぜひチェックしよう。
■配信情報
TVer『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」』
09/14（日）20:00～
※ライブ配信終了後、アーカイブ配信あり
■出演アーティスト
Mrs. GREEN APPLE
ATEEZ
日向坂46
HY
LE SSERAFIM
M!LK
My Hair is Bad ※ライブ演奏シーンの配信なし
the engy
TOMOO
※Mrs. GREEN APPLE以外、ABC順
※配信予定・内容は予告なく変更になる場合あり
『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」』特設サイト
https://mrsgreenapple.com/feature/ceremony
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://new.mrsgreenapple.com/