¡Ö¥¤¥ä¡¼¡¼¡¼¡ª¡×µã¤¶«¤Ö3ºÐÃË»ù¤ÎÏÆÊ¢¤Ë¡È»õ·Á¡É¤¯¤Ã¤¤ê¡Ä¡È¤«¤ß¤Ä¤ÇÏ¡É¤Î½±·â¤Ç3¥á¡¼¥È¥ë¿á¤ÃÈô¤Ö¡¡¸½¾ì¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ß¤Ä¤¤Þ¤¹¡×¤ÎÃí°Õ½ñ¤¡¡¥È¥ë¥³¡¦¥¢¥ë¥¿¥ó¥ä
¥È¥ë¥³¤Ç¡¢3ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬ÇÏ¤Ë¤«¤Þ¤ì¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¡£
¾¯Ç¯¤Ï¡¢Éã¿Æ¤ËÊú¤«¤ì¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤ËÇÏ¤Ø¥¨¥µ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÍÁ³¤ËÇÏ¤¬¾¯Ç¯¤ÎÏÆÊ¢¤Ë¤«¤ß¤Ä¤¡¢3¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÊü¤êÅê¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾¯Ç¯¤ÏµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éã¿Æ¤Ï¡Öº£¤ÏÆ°Êª¤òÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ß¤Ä¤Ãí°Õ¡×¤Î·Ç¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÇÏ¤Ë¤«¤Þ¤ìµã¤¶«¤Ö3ºÐ»ù
¥È¥ë¥³¡¦¥¢¥ë¥¿¥ó¥ä¤Ç¼èºà¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Î¤Ò¤¶¤Î¾å¤Çµã¤¶«¤Ö3ºÐ¤Î¥ª¥Þ¥ë¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
ÎÞ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÏÆÊ¢¤Ë¤¯¤Ã¤¤ê¤È»Ä¤ë»õ·Á¡£
¥«¥á¥é¤Ï¡¢¤±¤¬¤Î·Ð°Þ¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥ª¥Þ¥ë¤¯¤ó¤ÏÉã¿Æ¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¡¢Âç¹¥¤¤ÊÇÏ¤Ë¥¨¥µ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
Èá·à¤¬½±¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Éã¿Æ¤¬ÇÏ¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
ÇÏ¤¬¥ª¥Þ¥ë¤¯¤ó¤Î²£Ê¢¤ËÆÍÁ³¤«¤ß¤Ä¤¡¢Éã¿Æ¤«¤éÃ¥¤¤¼è¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¡Ö¥¤¥ä¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÈáÌÄ¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ìµ»ö¤À¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡Ä¾¯Ç¯¤Î¤Ì¤°¤¨¤Ì¡Ö¶²ÉÝ¡×
¤¹¤°¤Ë½õ¤±½Ð¤µ¤ì¤¿¥ª¥Þ¥ë¤¯¤ó¤Ï¡¢µßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¹¬¤¤·ò¹¯¾õÂÖ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Éã¿Æ¤Ï¡ÖÇÏ¤¬ÏÆÊ¢¤Ë¤«¤ß¤Ä¤¯¤È¡¢3¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÊü¤êÅê¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ°¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÏÆ°Êª¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤È¤Æ¤âÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¿Æ»Ò¤ÇË¬¤ì¤¿ÇÏ¾®²°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶á¤¯¤ÎÌÚ¤Ë¤Ï¡ÖÇÏ¤Ë¶á¤Å¤¯¤Î¤Ï´í¸±¡£¤«¤ß¤Ä¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ãí°Õ½ñ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥ª¥Þ¥ë¤¯¤ó¤Ë¤«¤ß¤Ä¤¤¤¿ÇÏ¤Ï¾®²°¤«¤é¾¯¤·´é¤ò½Ð¤·¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
Éã¿Æ¤ÏÇÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
