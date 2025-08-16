¡Ú»åÅç»Ô¡¦Çñ¡Û¡Ö¥é¥×¥Ë¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡õ¤¹¤â¤â¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡Ü²Æ¡á¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¡ª¡Ú¥¬¥¸¥§ÄÌ»åÅçÊÔ½¸Éô¡Û
¾ï¤ËÎä¤¿¤¤¤â¤Î¤òÂÎ¤¬µá¤á¤ëº£Æü¤³¤Îº¢¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î½ë¤¤²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ªÅ¹¡¢¡Ö»åÅç¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¹©Ë¼¥é¥×¥Ë¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
»åÅç¤Î¼«Á³¤ÎÃæ¤ËÆÍÁ³¸½¤ì¤ë¥ª¥¢¥·¥¹
¢¥¡Ö¥é¥×¥Ë¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÃæ¡ª¡©
¢¥¼Ö¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ï¹Âç¤Ê¼«Á³¡£
¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤É¤³¤«°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë·Ê¿§¤Ç¤¹¡£
¢¥Àè¤Û¤É¤Î´ÇÈÄ¤«¤é¡¢¾¯¤·ÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÊý¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥é¥×¥Ë¡×¡£
²«¿§¤ÎÊÉ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£
¢¥ÉÊ¿ôËÉÙ¡ª
¢¥¼«Ê¬¤Ç¹¥¤¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÁª¤Ö¥¿¥¤¥×¤ä¡¢
¢¥¤ªÅ¹¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óËÉÙ¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡×Æþ¤ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤ËË¬¤ì¤¿¤È¤¤Ï»þ´üÅª¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¡Ä¡Ä¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡Ö¤¹¤â¤â¡×¤Î¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤òÃíÊ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤ß¤Ã¤Á¤ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Î¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¤¹¤â¤â
¢¥¡Ö¤¤é¡Á¤ó¡×¤Èµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¥«¥Ã¥×¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤ß¤Ã¤Á¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡Á¡Á¡ª
¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÖ¤ä¤«¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¹¤â¤â¤ÎÌ£¤¬Ç»¤¤¡ª
¿Í¹©Åª¤Ê´Å¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤È»ÀÌ£¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¾å¤ÎÁØ¤Ë¤¢¤ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¡¢Ì£¤¬¤Þ¤í¤ä¤«¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î¤¹¤â¤â¤ÏÌµÇÀÌô¤À¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â°Â¿´¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¥¤ªÅ¹¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¡¢²£¤Ë¤ÏºÂ¤ì¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸!
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¯¤Æ¡¢¸åÆü¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢¥¤Ä¤¤¤Ë¤´ÂÐÌÌ¡ª ²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¤ª¤ª¡ª
¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¥«¥¹¥¿¥à¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥ÄMix¡×¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥ÄMix¡Ü¥¢¥µ¥¤¡¼¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡ÜÆ¦Æý¥è¡¼¥°¥ë¥È¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥º£²ó¤â¤ß¤Ã¤Á¤ê¤Ç´ò¤·¤¤¡£
¢¥¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤âÇ»¸ü¤µ¤â100¡ó¡ª
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê2²óÌÜ¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¤¡Ö¥é¥×¥Ë¡×¡£Íè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡£
¥Õ¥ë¡¼¥ÄMix¤Ë¤Ï²Ì½Á¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢²ÌÆù¤â¼ï¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©´¶¤â¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤âËþÅÀ¡£
º£²ó3¼ï¤âÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢º®¤¼Êý¼¡Âè¤ÇÌ£¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡ª
¤·¤«¤â¤³¤³¤Ç¤â¡¢ÌµÇÀÌô¤Î¤¹¤â¤â»ÈÍÑ¤Ê¤Î¤Ç°Â¿´¡£
³Ú¤·¤¤¤·¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤·¡¢Ë°¤¤Ê¤¤¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤Ç¤¹¡£
¢¥º£²ó¤Ï¤ªÅ¹¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç°ìÂ©¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ëÎÐ¤Ë¿´¤â¥¹¡¼¥Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬À²¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤Î´ó¤êÆ»¤Ë¡Ö¥é¥×¥Ë¡×¤ØÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢©819-1111
Ê¡²¬¸©»åÅç»ÔÇñ204-6¡Ö»åÅç¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¹©Ë¼¥é¥×¥Ë¡×
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü11:00-16:00¡¢ÅÚÆü½Ë10:00-16:00(²ÐÍËÄêµÙ)
(¼¹É®¼Ô: AYATAKA)