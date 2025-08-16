YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、家庭科の宿題に取り組む息子さんを心配して見守る「ひのき」ちゃんの様子。

息子さんのことが大好きすぎるひのきちゃんの姿は記事執筆時点で3.4万回再生を突破し、「ひのき姐さんが乙女で可愛い！」「漂う彼女感」「微笑ましすぎるやろ♡」といったコメントが寄せられています。

【動画：家庭科の宿題に取り組む息子のとなりで……】

監視するひのきちゃん

夏休みのある日、裁縫道具やフェルト生地などを床に広げて、家庭科の宿題に取り組んでいたという息子さん。隣にはもちろん、息子さんのことが大好きなひのきちゃんの姿もあったそうです。

息子さんが何らかの作業をしていると、必ずと言っていいほどひのきちゃんは傍で見守ってくれているそう。この日も、息子さんが怪我をしないか心配して監視するという、健気な姿を見せていたといいます。

無邪気な姿

ママさんや娘さんにアドバイスをもらいながら作業をする息子さんの横で、ひのきちゃんは糸巻きをちょんちょんと触ったり、垂れて揺れている糸が気になって手を出したりしていたそう。そして、息子さんが糸をピンと伸ばして近づけてみると…。

猫パンチをして糸をカミカミ…と、ひのきちゃんはまるで子猫のようにじゃれたのだとか。こうした姿が見られるのはやはり息子さん限定だそうで、ママさんたちが縫い物をしていた時は、傍に来ることもなかったといいます。

乙女から姐さんに

可愛いちょっかいだけで特に邪魔をすることもなく、息子さんをじーっと見つめ続けていたというひのきちゃん。「めっちゃ好きやん」とママさんと娘さんが揃って言うほどだったそうで、息子さんを想うひのきちゃんの愛らしすぎる表情や姿に、思わずキュンとしてしまいます。

その後もひのきちゃんは息子さんの傍にいたそうですが、すぐ隣で同居猫の秀吉くんが寛ぎ始めると、いつもの「シャー！」が飛び出したそう。あっという間に、「ひのき姐さん」の呼び名が似合うクールな姿に戻ったひのきちゃんなのでした。

投稿には「お兄ちゃん監視シリーズ大好きです！」「お兄ちゃんの傍だと子猫みたいになるひのき可愛い」「特に何するでもなくただ隣にいるのいいなぁ」「ひのきちゃんが可愛すぎて見惚れてしまう」「ひのちゃんお兄ちゃんといると乙女の顔になるのが好き♡秀吉がいると素に戻るの笑える」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、5匹の猫さんたちとご家族の日常の様子が投稿されています。息子さんが好きすぎるひのきちゃんの乙女のような可愛らしい姿なども、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆：くるみ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。