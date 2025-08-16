¶âÀµ²¸»á¡¢¥í¥·¥¢Î®¹Ô²Î¤ò´Õ¾Þ¡¡³¤³°¥Ý¥Ã¥×¸ø±é¤Ï°ÛÎã
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï16Æü¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤¬ÆüËÜ¤Î¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ80Ç¯¤È¤Ê¤ë15Æü¤Ë¥í¥·¥¢·Ý½ÑÃÄ¤¬Ê¿¾í¤Ç½Ë²ì¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¸å¤Ë¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¥í¥·¥¢¤ÎÃËÀ²Î¼ê¥·¥ã¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬Î®¹Ô²Î¤òÈäÏª¤·¡¢¶âÀµ²¸Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ¤¬Ë¬Ä«¤·¤¿¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥©¥í¥¸¥ó²¼±¡µÄÄ¹¤È´Õ¾Þ¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤Ç¤Î³¤³°¥Ý¥Ã¥×²Î¼ê¤Î¸ø±é¤Ï°ÛÎã¡£¥í¥·¥¢¤È¤ÎÍ§¹¥¤ò¿¼¤á¡¢Ê¸²½¸òÎ®¤ò³èÈ¯²½¤µ¤»¤ëÁÀ¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡°¦¹ñÅª¤Ê¥·¥ã¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Î²Î¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ý¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¦¡£ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïº£²ó¤Î¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ÑµÒ¤¬Àä»¿¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£