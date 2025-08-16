BMSG『THE LAST PIECE』、疑似プロ審査課題曲が配信リリース “脱落者なし”が話題に
アーティスト／プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOを務め、BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント／レーベル・BMSGによるオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』の第8話が、15日に放送された。同話で披露された、擬似プロ審査の課題曲2つが、配信シングルとして16日にリリースされた。
【ソロカット】『THE LAST PIECE』疑似プロ審査参加者
5次審査にあたる「擬似プロ審査」は、2チームに分かれて、プロが作った楽曲をプロのスタイリング・ヘアメイクでプロフェッショナルに歌いこなす、擬似的にプロのアーティストとしてパフォーマンスを行うBMSGの名物審査のうちのひとつとなっている。
今回の課題曲「Green Light」は止まることなく突き進むスピード感と覚悟を描いたダンスチューン。不安を振り切り、夢へ全力で加速する姿を妖しさと高揚感の漂うドラムンベースに乗せて描く。「Blast Off」はBMSGの十八番でもある、抜きの多いトラックの上でアグレッシブなコレオグラフが映えるラップチューン。新世代の台頭を存分に感じさせる、スキルフルな曲となっている。
さらに、19日午後8時には、擬似プロ審査曲2曲のPerformance Videoが、BMSG公式YouTubeチャンネルより2曲連続のリレー形式でプレミア公開されることも決定。スリリングなワンカットにより構成された、楽曲の世界観により没入できる特別なパフォーマンスビデオとなっている。
『THE LAST PIECE』は、5次審査パフォーマンスまで終了。同審査ではまさかの「脱落者なし」だった。オーディション番組では前代未聞の展開が話題になった上、今後も予想を超えた展開が続くと予告されている。
