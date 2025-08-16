º´Æ£·ò¡¢¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù·àÃæ¥Ð¥ó¥É¡¦TENBLANKÌ¾µÁ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ
¡¡Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¡¢¼ç±é¡¢´ë²è¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤Îº´Æ£·ò¤¬¡¢¡ØTENBLANK from ¡ÈGlass Heart¡É FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÇä¤êÀÚ¤ìÉ¬»ê!?TENBLANK¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡Æ±ºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë·àÃæ¥Ð¥ó¥É¡¦TENBLANK¤Ï¡¢º´Æ£±é¤¸¤ë¸É¹â¤ÎÅ·ºÍ²»³Ú²È¡¦Æ£Ã«Ä¾µ¨¡¢µÜºêÍ¥¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë±é¤¸¤ëÂç³ØÀ¸¤ÎÅ·ºÍ¥É¥é¥Þ¡¼¡¦À¾¾ò¼ë²»¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ±é¤¸¤ëÅØÎÏ²È¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦¹â²¬¾°¡¢»ÖÂº½ß±é¤¸¤ëÄ¶²»³Ú¥Þ¥Ë¥¢¤Î¸ÉÆÈ¤Ê¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦ºäËÜ°ì»ê¤Ë¤è¤ë4¿ÍÁÈ¡£10·î11Æü¤Ë¤Ï²£ÉÍ¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ë¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¢¥¸¥¢¸ø±é¤Ïº´Æ£¤¬TENBLANK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÃ±ÆÈ¤Ç¤Þ¤ï¤ë¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£³«ºÅÃÏ¤ÏÂæËÌ¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¹á¹Á¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î4ÅÔ»Ô¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¤¤ç¤¦16Æü¸áÁ°10»þ¤è¤êÀè¹Ô¼õÃíÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤Ï7·î31Æü¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¤«¤é2½µ´Ö¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎNetflix½µ´Ö¥·¥ê¡¼¥ºTOP10¤Ç1°Ì¤òµÏ¿¡£Netflix½µ´Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ëTOP10¡ÊÈó±Ñ¸ì¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ç¤â8°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£·àÃæ¥Ð¥ó¥É¡¦TENBLANK¤Ë¤è¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGlass Heart¡Ù¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎApple Music¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ç¤â¥í¥Ã¥¯ÉôÌç¤Ç1°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²»³ÚÌÌ¤Ç¤â¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤«¤é¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÈÅ¸³«¤¹¤ëTENBLANK¡£¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤äÂ³Êó¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÇä¤êÀÚ¤ìÉ¬»ê!?TENBLANK¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡Æ±ºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë·àÃæ¥Ð¥ó¥É¡¦TENBLANK¤Ï¡¢º´Æ£±é¤¸¤ë¸É¹â¤ÎÅ·ºÍ²»³Ú²È¡¦Æ£Ã«Ä¾µ¨¡¢µÜºêÍ¥¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë±é¤¸¤ëÂç³ØÀ¸¤ÎÅ·ºÍ¥É¥é¥Þ¡¼¡¦À¾¾ò¼ë²»¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ±é¤¸¤ëÅØÎÏ²È¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦¹â²¬¾°¡¢»ÖÂº½ß±é¤¸¤ëÄ¶²»³Ú¥Þ¥Ë¥¢¤Î¸ÉÆÈ¤Ê¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦ºäËÜ°ì»ê¤Ë¤è¤ë4¿ÍÁÈ¡£10·î11Æü¤Ë¤Ï²£ÉÍ¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ë¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¢¥¸¥¢¸ø±é¤Ïº´Æ£¤¬TENBLANK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÃ±ÆÈ¤Ç¤Þ¤ï¤ë¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£³«ºÅÃÏ¤ÏÂæËÌ¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¹á¹Á¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î4ÅÔ»Ô¡£
¡¡¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤Ï7·î31Æü¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¤«¤é2½µ´Ö¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎNetflix½µ´Ö¥·¥ê¡¼¥ºTOP10¤Ç1°Ì¤òµÏ¿¡£Netflix½µ´Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ëTOP10¡ÊÈó±Ñ¸ì¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ç¤â8°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£·àÃæ¥Ð¥ó¥É¡¦TENBLANK¤Ë¤è¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGlass Heart¡Ù¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎApple Music¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ç¤â¥í¥Ã¥¯ÉôÌç¤Ç1°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²»³ÚÌÌ¤Ç¤â¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤«¤é¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÈÅ¸³«¤¹¤ëTENBLANK¡£¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤äÂ³Êó¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£