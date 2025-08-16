WOWOW、Mrs. GREEN APPLE主催イベント『CEREMONY』9・14放送＆過去ライブ4作品の連続放送も
WOWOWは、6月18日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催された『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」』を、9月14日午後8時よりWOWOWライブおよびWOWOWオンデマンドで放送・配信する。放送・配信終了後から1週間のアーカイブ配信も行う。
【写真】アーティストラウンジで大盛り上がりのミセス3人（ライブ写真90枚）
『CEREMONY』は、デビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEが立ち上げた新たなエンタテインメントショーで、「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い交わり合う」ことをコンセプトに、ライブやフェスとは異なるファッションや音楽、カルチャーが融合したステージを展開。初開催となった今回は、ATEEZ、日向坂46、HY、LE SSERAFIM、M!LK、My Hair is Bad（※ライブ演奏シーンの配信なし）、the engy、TOMOOの8組が出演し、約2万人を動員した。
当日は『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」』に加え、『Mrs. GREEN APPLE 10th Anniversary 一挙放送スペシャル』として、過去のライブ映像4作品も連続で放送・配信する。ラインナップは『Mrs. GREEN APPLE ARENA SHOW “Utopia”』『Mrs. GREEN APPLE ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』『Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis”』『Mrs. GREEN APPLE ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』の4本となる。
WOWOWでは、今年デビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEを対象に、3ヶ月連続で特集を展開している。
