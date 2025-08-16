TVerでMrs. GREEN APPLE主催イベント『CEREMONY』を9・14無料配信 両者10周年コラボ企画
TVerは、6月18日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催された『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」』を無料配信する。配信は9月14日午後8時開始で、ライブ配信終了後にはアーカイブ配信も行われる。
【写真】アーティストラウンジで大盛り上がりのミセス3人（ライブ写真90枚）
『CEREMONY』は、デビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEが立ち上げた新たなエンタテインメントショーで、「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い交わり合う」ことをコンセプトに、ライブやフェスとは異なるファッションや音楽、カルチャーが融合したステージを展開。初開催となった今回は、ATEEZ、日向坂46、HY、LE SSERAFIM、M!LK、My Hair is Bad（※ライブ演奏シーンの配信なし）、the engy、TOMOOの8組が出演し、約2万人を動員した。
今回の配信は、同じく10周年を迎えるTVerとMrs. GREEN APPLEのコラボレーションとして、メンバーの発案により実現。TVerは2015年のサービス開始以来、常時800以上の番組を無料配信しており、近年は地上波のリアルタイム配信やスポーツ中継などにも対応している。
