¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤Î¡ÖÍø¾å¤²Í×µá¡×È¯¸À¡¢²ÃÆ£ºâÌ³Áê¤Ï¡Ö¶âÍ»À¯ºö¤ÏÆü¶ä¤ÎÈ½ÃÇ¡×¤È¸«²ò¼¨¤µ¤º
¡¡²ÃÆ£ºâÌ³Áê¤Ï£±£µÆü¤Î³ÕµÄ¸åµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤¬ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Î¶âÍ»À¯ºö¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡¢¡ÖÂ¾¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¹µ¤¨¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¸«²ò¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¼êË¡¤ÏÆü¶ä¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æü¶ä¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£»á¤Ï¡¢Æü¶ä¤Ë¤Ï¡Ö£²¡ó¤ÎÊª²Á°ÂÄêÌÜÉ¸¤Î»ýÂ³Åª¡¦°ÂÄêÅª¤Ê¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¶âÍ»À¯ºö±¿±Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤Ï£±£µÆü¤Î³ÕµÄ¸åµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÄ¹´±¤ÏÆüËÜ¤ËÍø¾å¤²¤òµá¤á¤ë¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤Ï£±£³Æü¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¼«¿È¤Î°Õ¸«¤ÈÃÇ¤ê¤Ä¤Ä¡ÖÈà¤é¡ÊÆü¶ä¡Ë¤Ï¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íø¾å¤²¤ò¤·¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÌäÂê¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£