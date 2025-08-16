タレント藤本美貴（40）が16日までに自身のYouTubeチャンネル「ハロー！ミキティ」を更新。夫で品川庄司の庄司智春（49）との結婚直前に勃発したという壮絶な喧嘩を振り返った。

15日に更新した動画では藤本が結婚や夫婦喧嘩などについて、ランチをしながら雑談をする企画が配信された。

その中で藤本と庄司夫妻のこれまでの喧嘩の話題に。16〜17年前に起きたという「庄司死んだふり事件」の話題になった。藤本は「結婚式の準備の時ね。これは本当に別れようと思ったくらい気持ち悪かったやつですね」と切り出した。

2人は09年に結婚している。藤本によると、結婚式の準備を進めている際、庄司が丁寧過ぎるがゆえにひとつひとついろいろ決めたかったものの全然決まらず、藤本が業者から「どうですか」と言われる中、話が進まないという事態が生じたという。

藤本は「（そのために）“どうなってんの？”みたいな喧嘩になって。“こんな喧嘩するぐらいだったら結婚式なんかしなきゃいいじゃん”みたいに旦那さん（庄司）が言い出して。で、（突然）パタッて死んだ（ふりをした）の。その場で。“え？”って思うじゃん。大の大人が死んだふりってある？ しかもこの幸せに向かってる結婚式の準備で“気持ち悪い”と思って。全然笑えないよ。向こうも本気だしさ。“ねえ、聞いてんの？”とか言っても（死んだふりを続けた）」と、喧嘩になった際、なぜか突然庄司が倒れて「死んだふりモード」に突入して動かなくなったことを振り返った。

そして藤本は「でも“死んだふり”をしたのを見て、“ここで逃げちゃいけない”と思って。もうほんと馬乗りになってTシャツグーっとつかんで“聞いてんのかよ！”って振り回して。Tシャツビリビリになったけど、全然向こうの”死んだふり“の気合のほうがすごいから。振り回すのも重たいしTシャツもビリビリだし、うわーってやってビリビリになって。でもそれでももう向こうの根性の方が上だから、全然死んだままだから、ポイって（Tシャツを）捨てて出てったの私が…」と続けた。

結局その後、藤本も「私もこの死んだふりは凄い嫌だったけど、私もそういうふうにしたのは悪かったからごめんね」などと言い、庄司も謝り、互いに謝罪して仲直りしたという。