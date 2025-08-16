◆プレミアリーグ第１節（開幕戦）リバプール４−２ボーンマス（８月１５日、英国・リバプール・アンフィールド）

２０２５年８月１５日、英国ではプレミアリーグの第１節が１試合行われ、日本代表主将遠藤航（３２）が所属するリバプールはホームでフラムと対戦。スロット監督は新加入のＭＦビルツ、ＦＷエキチケ、ＤＦフリンポン、ＤＦケルケズの４人を先発起用し、新時代の到来を告げた。遠藤はベンチスタートとなった。

キックオフ直前、７月３日に交通事故で死亡したポルトガル代表ＭＦディオゴ・ジョッタに１分間の黙祷が捧げられた。永久欠番になったジョッタの２０番にちなみ、前半２０分にはスタンドを埋めたリバプール・サポーターが声を張り上げ、亡きポルトガル代表ＭＦのチャントを盛大に歌った。

アンフィールドが一体となって、悲劇を乗り越えようとしていた。試合後スロット監督が「本当にパワフルだった」とサポーターの歌声を讃えた。

そんな声援が敵味方合わせて６ゴールを呼び込んだ。先制はリバプール。前半３７分、新加入のエキチケがマック・アリスターの縦パスに見事に反応。ゴール前に躍り出て、冷静に右足を振って今季の初ゴールを奪った。

さらには後半開始直後の４分にガクポが追加点を奪った。先制点を奪ったエキチケがアシストして２−０。遠藤が新加入のフリンポンの代わりに右ＳＢに入ったのはこの１１分後の後半１５分。しっかり守りを固めて２点差を守るためだった。

ところがこの後、後半１９分、３１分にボーンマスのセメンヨがカウンターから立て続けに２点を奪い、悪夢のような同点劇が生まれた。

遠藤は「試合展開がオープンになっていた。ちょっとしたボールの失い方の悪さで相手のカウンターを受ける形になった」と試合を振り返った。ジョッタの弔い合戦となって大量点を狙い、少し前がかりになったように見えた。

しかし日本代表主将は「相手もインテンシティの高いチームだという分析だった。０−２となった状況でも前に前に出てきた。そこは最後まで諦めずにやってきたことで、こういうゲーム展開になったと思う」と話してボーンマスをほめた。

ところがここで終わらないのがチャンピオン。試合終了間際の後半４３分にこの２分前にビルツに代わって出場したキエーザが３点目の勝ち越し弾を右足のボレーで叩き込んだ。しかもアディショナルタイム４分にエース・サラーがダメ押しの４点目を奪った。このゴールは相手ＤＦラインの裏にボールを蹴り込んだ遠藤にアシストがついた。

「あれでアシストがつくのはありがたい」と日本代表主将。さらには「サラーの個人技がすごかった。ああいうプレーを狙っているのが彼の良さ。単純に裏に蹴って結果が出た」と話して昨季のプレミア得点王を讃えたが、「ただあの時間帯で裏に蹴られるのは相手も嫌だと思う。これからもそういうプレーの判断はしっかりやっていきたい」と続けて、遠藤自身も加点を意識したプレーだったことを明かした。

この４点目を決めたエジプト代表ＦＷが試合が終わってもジョッタのチャントを歌い続けるサポーターの前で一人残って拍手をし続けた。するとその瞳にうっすらと涙を浮かべて、顔をぬぐった。

ジョッタの悲劇からわずか６週間。リバプールの２連覇をかけた戦いは凄まじい４−２勝利で幕を開けた。