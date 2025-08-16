¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¹â°æ¹¬Âç¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï25¤Ë·èÄê¡¡»ÃÄê¤Î81¤«¤éÊÑ¹¹¡¡Â¹¶½Ì±¤Î7¤Ï¶õ¤ÈÖ¤Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤Ï15Æü¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½¤·¡¢J1Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½DF¹â°æ¹¬Âç¤Ï25¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó´ü´Ö¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿»ÃÄêÅª¤ÊÈÖ¹æ¤Ï81¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÄì¶ÚËì±ê¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¹â°æ¤Ï¼ÂÀï¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥ê¡¼¥°³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â°æ¤ÈÆ±¤¸¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç18ºÐ¤Î¥Ö¥·¥å¥³¥Ó¥Ã¥Á¤Ï16¡£ºòµ¨6ÈÖ¤À¤Ã¤¿DF¥É¥é¥°¥·¥ó¤¬3ÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·²ÃÆþMF¥Ñ¥ê¡¼¥Ë¥ã¤¬6ÈÖ¡£
¡¡º£²Æ¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿FWÂ¹¶½Ì±¡Ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¡Ë¤Î7ÈÖ¤Ï¡¢2ÈÖ¤È5ÈÖ¤È¤È¤â¤Ë¶õ¤ÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£