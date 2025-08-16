¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤¬43¹æ¡ª¾¡¤Á±Û¤·3¥é¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡½¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¡Ê32¡Ë¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë43¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡2¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¡¢Áê¼ê3ÈÖ¼ê¡¦¥Ô¥ë¥¥ó¥È¥ó¤Î¹â¤á¤ËÍè¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¡¢±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Î3¥é¥ó¡£ÈïÃÆ¤·¤¿º¸ÏÓ¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿½Ö´Ö¤ËÄü¤á¤ÎÉ½¾ð¤ÇÂÇµå¤«¤éÌÜ¤òÀÚ¤ë¤Û¤É¤Î³Î¿®ÃÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÎÝÂÇ¤Ï11Æü¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï°ÊÍè4»î¹ç¤Ö¤ê¡£43¹æ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Ç¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
