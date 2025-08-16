「立ち技格闘技イベント・ＫＮＯＣＫ ＯＵＴ５６」（８月２９日、後楽園ホール）

ぱんちゃん璃奈（３１）＝フリー＝が、アム・ザ・ロケット（タイ）とのＢＬＡＣＫ女子ライトフライ級（３分３回・延長１回）に向けた心境を語ったインタビューがこのほど、主催者から公開された。延長ドローに終わった２月の山田真子戦後、去就が注目されていたぱんちゃんが選んだのは、「あと１年で現役引退」。その決断の経緯、その初戦となる今試合のプランとは。

◇ ◇ ◇

−−２月の山田真子戦以来、久々の試合になりました。６月２３日にＳＮＳで「色々まだまだかもだけど 自分の中では充分やり切ったかな！」と発言したりしていて、ファンの中では「このままやめるのかな？」という思いもあったと思うんですが。

ぱんちゃん ２月の試合が終わって、「引退だなあ……」とは正直思っていたんです。でもいろんな人と話し合った結果、そのまま引退という形で終わるより、格闘家のぱんちゃんとしていろんな方が見てくださったので、最後に１年猶予を設けて、頑張ってから終わった方がいいかなと思って。ラスト１年なら頑張れるかなという思いもあって、ラストイヤーということにしました。

−−山田戦後に引退を考えたのは、その先の道が見えなくなったから？

ぱんちゃん 昨年末からずっと体調がおかしくて、病院で検査もしていて、「治ったら試合に出よう」と思っていたんですよ。でもそれが長引いていて、「これは治らないな」と思って。このまま治るのを待っていても試合ができないので、先に試合をやって引退した方がいいかなと。１年前とかと体調が全然違って、追い込めないんですよ。正直厳しくて、練習に行くのもしんどいんですけど、最後１年と決めれば頑張れるかなという感じですね。だから最近は、練習以外は疲れて寝ちゃってます。

−−そうですか…。ただそういう状況だと、この１年間のラストイヤーで試合をするために準備するのもなかなか厳しいのでは？

ぱんちゃん だから頑張ってますよ（笑）。今も体調が悪い中で２部練したりして、頑張ってます。山田戦の前は正直休んでいて、週２〜３回の練習で試合に臨んだんです。タイとかにも行ったけど、現地でも体調を崩しちゃって。週２〜３回ぐらいの練習だと体力も落ちてるし、試合の日は大丈夫だったんですけど、追い込みもできなかったんですね。今回は試合当日にもっと動けるように、練習も休まないようにしています。そういうのもあって、「あと１年」って決めたら頑張れるかなと。

−−なるほど…

ぱんちゃん 最初はメンタルから来てるのかなと思ったんですけど、さすがに長すぎますよね（笑）。

−−いや、確かに長すぎると思いますよ。

ぱんちゃん だから「諦め」です。最後に１年頑張ってやめよう、という感じです。

−−ただ、「試合が決まったからスッキリ！」というわけでもないんですよね？

ぱんちゃん 試合が決まらないと練習にも行かないで、家に引きこもっちゃうんですよ。それよりは、毎日練習に行けてるだけでも最近は違うかなと思いますね。レベルは低いんですけど、ちゃんと毎日練習に行けてるので。それも「あと１年」と決めたからなんですよね。私はこれ一本で生活しているので、試合しないと食べていけないですし（笑）。

−−そういう状況の中ですが、アム・ザ・ロケット選手という強い相手との対戦になりました。今は、どう戦いたいと思っているんですか？

ぱんちゃん スタイルチェンジしないとですね。今までは圧とパンチでいっていましたけど、それは体力があったから最後までそれでいけたんだと思うんですよ。でも、自分が最後までそれでいけなかったら、前回みたいな結果になっているので、今はパンチに頼らないようにしようと思って、今回の試合が決まってからはパンチの練習はしてないです。

−−そうなんですか。それはある意味、原点回帰なのでは？

ぱんちゃん もともとは蹴り中心のスタイルだったんですけど、前十字靱帯断裂のケガをしてから１年間蹴れなかったりして、可動域も狭くなって以前みたいには蹴れなくなったんです。もともとパンチも出してたんですけど、蹴りがあるからパンチが当たるわけじゃないですか。今回は逆に、フィジカルとかスタミナとかで圧倒的に勝っているわけではないので、蹴りに戻さないと勝てないなと思っていて。相手はフィジカルも強いので、やっぱりテクニックで勝負しないとなと思ってるんですよ。それもあって、蹴り中心に戻して頑張っています。パンチは、試合になったら出るので（笑）。

−−そういうことですか

ぱんちゃん やっぱり、蹴りがあるとパンチも入るんですけど、パンチだけでいくとうまく入らないんですよね。そこが、最近の試合ではワンツーからいってうまく攻められないということにつながってたのかなと思ってます。

−−その練習の手応えはどんな感じですか？

ぱんちゃん 今は、これまでやったことのない技を教えてもらってるんですけど……今は良太郎さんとはほとんど練習してないんですよ。

−−あ、そうなんですか？

ぱんちゃん 彼はパンチがうまいんですけど、それだとやっぱりパンチ中心になってしまうので、ずっと見てもらっているＦｉｇｈｔｅｒ’ｓ Ｆｌｏｗの鈴木隼人トレーナーをメインにして、その方と、今回の試合で使おうと思っている“ある技”の練習をしています。

−−それがこの試合への“秘策”ということですか。

ぱんちゃん そうですね。でもたぶん、開始早々に出すと思うので、すぐ分かると思います（笑）。今まではトレーナーがいて、指示をしてもらって動くという形だったんですけど、自分のいいところ、悪いところは正直、もう自分で分かっているので、練習の内容も自分で決めるし、トレーナーさんにも自分で決めて「こう戦います」と伝えて、ミットもその分だけをやってもらう形にしています。隼人さんに技は教えてもらっているんですけど、今は自分がメインでやっている感じですね。良太郎さんのところでの練習は、サンドバッグとか、ミットも限定の内容です。

−−ラストイヤーの第一弾ですし、相手も日本でも知名度のある選手です。もちろん、いい勝ち方でこのラストイヤーを始めたいですよね。

ぱんちゃん もちろん！ 当たれば倒れる自信はあるんですけど、それはパンチじゃないと思ってます。パンチで倒す可能性もありますけど、パンチだといつも熱くなって狙いすぎてしまうので。今回はある意味、いかに“省エネ”で戦うかがテーマなんです。

−−省エネですか

ぱんちゃん ある意味、ですよ（笑）。攻撃的にいくのは変わらないです、今回はディフェンスをするつもりがないので。

−−現時点では、このラストイヤーの１年間で何試合ぐらいしたいと思っていますか？

ぱんちゃん ４〜５試合ぐらいしたいです。

−−それは、まあまあコンスタントですよね。

ぱんちゃん そうですね。やるからにはそれぐらいやりたいです。

−−ただ今後、体調が上向く可能性もあるわけですよね。もしそうなっても、「１年」という期限は変わらない？

ぱんちゃん そうなったら、ＵＮＬＩＭＩＴＥＤマッチやりましょうか（笑）。……まあでも、自分の中ではもう１年と決めています。名残惜しいと思われるぐらいでやめるのがいいのかなとも思いますし。とりあえず一度引退して、子供を産んで帰ってくるかもしれないですけど。

−−出産するためにも、体調は戻さないといけないですよ。

ぱんちゃん なるほど、確かにそうですね（笑）

−−まあ少なくとも今は、現役でいるのはあと１年と決めているということですよね。

ぱんちゃん そう決めないと頑張れないんですよ（笑）。これが２年になったら、「しんどいから今日はやめよう」と思って練習に行かなくなっちゃうので。まあ今回、決意した時もスポンサーさんとも話して、「もし万が一、１年経って『まだ頑張りたい』となったら、また応援するから」とは言っていただいたんですけど、自分としては１年で引退のつもりなので。その後は家庭に入ります。

−−ホントですか？（笑）

ぱんちゃん こう言うと、みんな信じないんですよ（笑）。

−−まあそれはいずれ分かるとして（笑）、では最後に、今回の試合で一番注目してほしいポイントはどこでしょう？

ぱんちゃん 「戦い方が変わったな」と思ってもらえたらいいですね。いつものグチャグチャな戦い方にはならないようにしたいです。「やっぱり強いな」と思われて引退したいので、ここから１戦ずつ、それを見せていきたいと思っています。

−−分かりました。ありがとうございました！