¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤ò±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤ÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¤Ï¡Ö¶¶ËÜ´ÄÆà¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯ºÇ¿·¡Û
Ä³¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¯Éñ¤¤¤Ê¤¬¤éÀï¤¤¡¢Ìô³Ø¤ÎÃÎ¼±¤ò¶î»È¤·¤ÆÉé½ý¤·¤¿µ´»¦Ââ°÷¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤¢¤¿¤ëêµÃì¡¦¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¡£Ãº¼£Ïº¤ÈÇ©Æ¦»Ò¤ÎÎÉ¤Íý²ò¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í¥¤·¤¯¾ï¤Ë¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢Èá¤·¤¤²áµî¤Èµ´¤Ø¤Î¿¼¤¤Áþ¤·¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯8·î5Æü¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡ÊÃì¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤â¤·¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤ò±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤ÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú5°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤Ï¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¡£2024Ç¯½©¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤òÌ³¤á¡¢4·î¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ØÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢2025Ç¯Á°È¾¤âÂç³èÌö¤Î¶¶ËÜ¤µ¤ó¡£9·î¤Ë¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥Û¥é¡¼±Ç²è¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·THE LAST NIGHT¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤³¤Ê¤¹±éµ»ÎÏ¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¡Øº£Æü¤«¤é²¶¤Ï!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÁáÀîµþ»ÒÌò¡¢±Ç²è¡Ø¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤¡ÁÅ·ºÍ¤¿¤Á¤ÎÎø°¦Æ¬Ç¾Àï¡Á¡Ù¤Î»ÍµÜ¤«¤°¤äÌò¡¢¡Ø¶äº²¡Ù¤Î¿À³ÚÌò¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î²ÏÎ»ìºÌò¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤ÇºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²ÄÎù¤µ¤ÈÆÇ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤·¤Î¤Ö¤ÎÍ¥²í¤µ¤È¶¯¤µ¡¢¤½¤·¤Æ±Æ¤Î¤¢¤ëÈù¾Ð¤ß¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ë±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÈù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤éÅÜ¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬»÷¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡ÖºÙ¿È¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤Î¤¢¤ëÈþ¿Í¡£Èà½÷¤¬¥¤¥á¡¼¥¸Åª¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö²ÄÎù¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È½À¤é¤«¤Ê¸ýÄ´¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤·¤Î¤Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤µ¤ÈÆÇ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ÎÃæÀÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¡¢¤·¤Î¤Ö¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿µÜ¾ë¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¡£2025Ç¯¤Ï¡¢1·î¤Ë¿Íµ¤Ì¡²è¤Î¼Â¼Ì²½±Ç²è¡Ø¥¢¥ó¥À¡¼¥Ë¥ó¥¸¥ã¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ò±é¤¸¡¢8·î22Æü¤Ë¤Ï25ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤òµÇ°¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¡Ø25¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£2026Ç¯1·î¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ËÇ«¡¹Ìò¤Ç½Ð±é¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¤¬2·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É³èÌö¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¿Íµ¤¾®Àâ¤Î¼Â¼Ì²½±Ç²è¡Ø·¯¤Îç¹Â¡¤ò¤¿¤Ù¤¿¤¤¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡Ù¡ÊMBS¡¦TBS·Ï¡Ë¤ä±Ç²è¡ØÌóÂ«¤Î¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¡¢¡Ø»×¤¤¡¢»×¤ï¤ì¡¢¤Õ¤ê¡¢¤Õ¤é¤ì¡Ù¤Ê¤ÉÌ¡²è¤ä¾®Àâ¤Î¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¡£Á¡ºÙ¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²ÄÎù¤µ¤È¿Ä¤Î¶¯¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Á¡¢¾Ð´é¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÀÚ¤Ê¤µ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤½¤¦¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤Î¤Ö¤ÎÍ¥Èþ¤µ¤ò¼«Á³¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö¾åÉÊ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤È¡¢¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Î¤Ö¤Ë¹ç¤¦¡£ÆÇ¤Î¤¢¤ë¥»¥ê¥Õ¤â¾Ð´é¤Ç¸À¤¨¤½¤¦¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿½©ÅÄ¸©¡Ë¡¢¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿¾Ð´é¤ÎÎ¢¤ËÈë¤á¤¿¶¯¤µ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ê°õ¾Ý¤Ç¡¢¤·¤Î¤Ö¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¤¦¤Þ¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ÈÆ±»þ¤Ë¶¯¤µ¤äÎäÅ°¤µ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤Î¡ØÍ¥¤·¤µ¡Ù¤È¡ØÆÇ¡Ù¤É¤Á¤é¤ÎÌÌ¤â¤·¤Ã¤«¤êÉ½¸½¤Ç¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Ê¡Åç ¤æ¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï6Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
