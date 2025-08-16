秋限定♡N.Y.C.SANDの「N.Y.キャラメルブリック」で贅沢ティータイム

バターや生クリーム、蜂蜜を贅沢に使い、じっくり炊き上げたキャラメルヌガーにローストアーモンドを混ぜ込み、ミルクチョコレートで包み込んだ「N.Y.キャラメルブリック」。さらにカカオニブやブラッククランチ、少しのココナッツをまとわせることで、ほろ苦さと奥行きのある香りが広がります。N.Y.C.SANDが贈る秋限定の味わいは、贅沢なおやつタイムにぴったりです。

香ばしさと甘みのハーモニー

一口かじれば、キャラメルヌガーの濃厚なコクとアーモンドの香ばしさが口いっぱいに広がります。

コーティングのミルクチョコレートがまろやかに全体を包み込み、カカオニブとブラッククランチの食感がアクセントに。

ほのかなココナッツの香りが後味にふわっと残り、甘すぎず奥行きのある大人のスイーツに仕上がっています。

販売店舗と価格情報

2個入（486円税込）はN.Y.C.SANDそごう横浜店で購入できます。

5個入（1,188円税込）は大丸東京店、そごう横浜店、羽田空港売店（東京食賓館 第1ターミナルEゲート前、東京食賓館第2ターミナルBゲート前、SMILE TOKYO）で販売されます。

販売期間は2025年8月7日（木）から10月31日頃まで。羽田空港売店は8月8日（金）より販売開始予定です。期間限定なので早めのチェックがおすすめ。

秋だけの特別な甘さを楽しんで

期間限定で登場する「N.Y.キャラメルブリック」は、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったり。

濃厚なキャラメルと香ばしいアーモンド、チョコレートのハーモニーは、ひと口ごとに幸せを運んでくれます。販売期間は限られているので、この秋だけの贅沢な味わいをお見逃しなく♡

おしゃれなパッケージも魅力で、手土産にも喜ばれること間違いなしです。