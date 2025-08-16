タレント森咲智美（33）が15日、インスタグラムを更新し、23年に結婚したプロ野球・西武の平沼翔太外野手（27）との間に、第2子となる長女が生まれたことを報告した。「このたび、私たち家族に第二子となる女の子が誕生しました 私たちのもとに生まれてきてくれてありがとう。元気に生まれてくれてありがとう」とつづった。

森咲は24年元日にSNSで平沼外野手との結婚と第1子の妊娠を発表していたが、今回の報告と併せて家族4人の写真を投稿。「息子も娘も、本当に可愛くて愛おしくて、毎日が幸せで胸がいっぱいです。出産して落ち着いてきたのでこのタイミングでの報告となってしまったんですが」と説明。その上で「お仕事も少しずつ再始動します！！ 今までやらせて頂いたお仕事も更に頑張ります！ まだまだ未熟な“2年生ママ”ですがママタレントとしても、これから頑張れたらいいな…」と仕事の再開にも意欲を見せた。「よかったらいろいろと教えてくださいねっ たくさんのことを学びながら成長していけたらいいな これからさらに賑やかになった我が家を、そして“森咲智美”を、あたたかく見守っていただけたら嬉しいです これからもどうぞよろしくお願いいたします！」と抱負をつづった。