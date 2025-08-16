◆米大リーグ ドジャース―パドレス（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

パドレス・ダルビッシュ有投手の次回登板日が１５日（日本時間１６日）、発表され、１７日（同１８日）の敵地・ドジャース戦に決まった。６回４安打１失点で今季２勝、日米通算では歴代最多をさらに更新する２０５勝目を挙げた１１日（同１２日）の敵地・ジャイアンツ戦から中５日となる。

この日は日本時間で３９歳の誕生日を迎えた右腕。今季は開幕前から右肘炎症などのため負傷者リスト（ＩＬ）入りし、７月のメジャー復帰後も４試合白星がなかったが、７月３０日（同３１日）の本拠地・メッツ戦では７回２安打無失点で３０７日ぶりの白星となる今季初勝利を挙げ、日米通算では黒田博樹（ドジャースなど）を超えて歴代最多の２０４勝目（ＮＰＢ９３勝＋ＭＬＢ１１１勝）をマークした。この試合から右肘の角度を大きく下げ、サイド気味のフォームに変えて復調した。

ドジャース・大谷翔平投手（３１）とは昨年３月の韓国開幕シリーズで日米通じて初対戦。レギュラーシーズンでは５打数１安打、地区シリーズでは２度の対戦で６打数無安打と完璧に封じ、計１１打数１安打と「日本ハム背番号１１」の先輩として貫禄を示した。今季初対戦はナ・リーグ西地区の首位攻防戦という最高の舞台となる。