¥ä¥ó¥¡¼¥¹£³£ÁÁ°ÅÄ·òÂÀ¡¢°ÜÀÒ£²»î¹çÌÜ¤Ï£´²ó¤Þ¤Ç£²°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤â£µ²ó£²»à¤«¤é£³¼ºÅÀ¡¢·×£´¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ
¢¡ÊÆ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥¹¥¯¥é¥ó¥È¥ó¡½¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Ý¥ê¥¹¡Ê£±£µÆü¡¢ÊÆ¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥à¡¼¥·¥¯¡á£Ð£Î£Ã¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹»±²¼£³£Á¥¹¥¯¥é¥ó¥È¥ó¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤¬£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä»±²¼£³£Á¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Ý¥ê¥¹Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄ¤Ï£¶²ó£µ°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ£·Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï£µ²ó£µ°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£
¡¡£´²ó¤Þ¤Çµ¾Èô¤Çµö¤·¤¿£±ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬£µ²ó£²»à°ìÎÝ¤Ç£¹ÈÖÂÇ¼Ô¤Ë¤³¤ÎÆü½é¤È¤Ê¤ë»Íµå¤ò½Ð¤·¡¢£±ÈÖÂÇ¼Ô¤ËÃæ·ø¤Ø¤Î£²ÅÀ»°ÎÝÂÇ¤òµö¤·Æ±ÅÀ¡¢Â³¤¯£²ÈÖÂÇ¼Ô¤Ë±¦Á°°ÂÂÇ¤µ¤ì¤ÆµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÁ°ÅÄ¤Ï£²Ç¯·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤À¤Ã¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢£·»î¹ç¤Ç£°¾¡£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£·¡¦£¸£¸¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º£Ä£Æ£Á¡Ê»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢£µ·î¤Ë¥«¥Ö¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢£³¾¡£´ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£µ¡¦£¹£·¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê½ÐÍè¤º¡¢¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤Î¸¢Íø¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¸½ÃÏº£·î£²Æü¤Ë¥«¥Ö¥¹»±²¼£³£Á¥¢¥¤¥ª¥ï¤òÂàÃÄ¡££´Æü¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£