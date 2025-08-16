ÁÆÉÊ¤âÃ¦Ë¹¡¡Æó¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¡×¤ÎÄìÃÎ¤ì¤ÌÌ¥ÎÏ¡¡¾Ð¤¤¤òÆü¡¹¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
¡Ö¥¢¥á¥È¡½¡½¥¯¡ª¡×´ë²è
¡¡¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤ÏÄ¹Ç¯¤ª¾Ð¤¤³¦¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¥È¥ê¥ª¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó·Ý¤äÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÂåÌ¾»ìÅªÂ¸ºß¤À¡£2022Ç¯¤Ë¾åÅçÎµÊ¼¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢»ûÌç¥¸¥â¥ó¤ÈÈî¸å¹î¹¤ÎÆó¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â²ÎÍØ¥°¥ë¡¼¥×¤Î½ãÎõ¤È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Úµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¾åÅçÎµÊ¼¤µ¤ó¡¢²¸¿Í¡¦»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤È¤ÎÆþÍá¥Õ¥©¥È¡£¼ã¤«¤ê¤·¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤Î»Ñ¤â
¡¡8·î7ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¢¥á¥È¡½¡½¥¯¡ª¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤ò¹Í¤¨¤è¤¦2025¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤Î2¿Í¤ÈÈà¤é¤òÊé¤¦·Ý¿Í¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤ÈÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÅÚÅÄ¹¸Ç·¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î¼ã¼Ô¤¬¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤Î¥®¥ã¥°¤ä»ý¤Á¥Í¥¿¤ò¤É¤Î¤°¤é¤¤ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÄ´ºº¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¥®¥ã¥°¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÇÚ·Ý¿Í¤ò¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ë¤·¤Æ¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÆÇµ¤¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÈà¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤Î2¿Í¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥®¥ã¥°¤ò¤ä¤é¤µ¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤Ï·ù¤¬¤ë¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ûÌç¤ÈÈî¸å¤Î´Ö¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2¿Í¤ÈÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¸«»ö¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤¿ÁÆÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î½Ð±é¼Ô¤ä´ÑµÒ¤«¤é¤Ï´¿À¼¤äÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤Ï»ûÌç¤ÈÈî¸å¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤È°ì½ï¤Ë¥í¥±´ë²è¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ûÌç¤ÈÁÆÉÊ¤Ï¶Ú¥È¥ì¤ËÄ©Àï¡£¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¤ÇÂÎÎÏ¤Ë¼«¿®¤Î¤Ê¤¤ÁÆÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ûÌç¤Ï¸·¤·¤¯»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»ûÌç¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á´ÎÏ¤Ç²ÝÂê¤ËÄ©¤àÁÆÉÊ¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Èî¸å¤È¤Ï°ìÂÐ°ì¤ÇÈà¤Î¥Û¡¼¥à¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëµï¼ò²°¤ÇÂÐÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È²º¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤ëÈî¸å¤À¤¬¡¢ÁÆÉÊ¤¬·ã¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿µÜÇ÷ÇîÇ·¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢ÁÆÉÊ¤ò¥¤¥¸¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ëÁÆÉÊ¤Ï¸åÇÚ¤È¤·¤Æµ¤¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¤¤¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¹±Îã¤ÎÇ®ÅòÉ÷Ï¤´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÁÆÉÊ¤¬2¿Í¤È°ì½ï¤ËÄ©Àï¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
2¿Í¤¬»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾ìÌÌ¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢Æó¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½È¯´ø¤µ¤ì¤ë¸Ä¡¹¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¾åÅç¤µ¤ó¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥®¥ã¥°¤Ç¾Ð¤¤¤ò¼è¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÈî¸å¤Î½À¤é¤«¤Ê¿ÍÅö¤¿¤ê¤È±Ô¤¤ÆÇÀå¡¢»ûÌç¤Î°Û¾ï¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤ÈÅ·Á³¥Ü¥±¤¬¡¢°ÊÁ°¤è¤êÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ò¤È¤¤á¤¯¼ã¼ê·Ý¿Í¤ÎÁÆÉÊ¤¬Èà¤é¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤µ¤é¤Ë°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤³¤Î¼ýÏ¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡ÖÁÆÉÊ´¶¼Õ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿®Íê¤Ç¤¤ë¸åÇÚ·Ý¿Í¤È¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2¿Í¤¬»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤¿¤À¤ÎÀ¤Âå´Ö¸òÎ®¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÈÖÁÈÁ´ÂÎ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ëÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾åÅç¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÀäÂÐÅª¤Ê¥¨¡¼¥¹¤ò¼º¤Ã¤ÆÆó¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼º¤Ã¤Æ»þÂåÃÙ¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤Ï¥È¥ê¥ª¤È¤·¤Æ¤Î»ý¤Á¥Í¥¿¤ä¥®¥ã¥°¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢ºÐ¤ÎÎ¥¤ì¤¿¸åÇÚ·Ý¿Í¤È¤â¼«Á³¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿·Á¤Ç¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤È¤¤¤¦´ÇÈÄ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤¬ºî¤ê½Ð¤¹²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¾Ð¤¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÍµÈ¤äÅÚÅÄ¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ë¸åÇÚ·Ý¿Í¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈà¤é¤òÊé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤½¤Î¤¿¤á¤À¡£
¡¡¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤Î¾Ð¤¤¤ÏÆü¡¹¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æó¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÈà¤é¤Î·Ý¤Ï¸Å¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£¸å¤âËö±Ê¤¯³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£
¥é¥ê¡¼±óÅÄ
1979Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÀ©ºî²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢ºî²È¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¤ª¾Ð¤¤É¾ÏÀ²È¤Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¦¤ª¾Ð¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¡¢¼¹É®¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¾Ð¤¤¥à¥Ã¥¯¡Ø¥³¥á½Ü¡Ù¡Ê¥¥Í¥Þ½ÜÊó¼Ò¡Ë¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¡£¡Ø¥¤¥í¥â¥ó¥¬¡¼¥ë¡Ù¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¤ÎÌ¡²è¸¶ºî¡¢¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¿À®¤ª¾Ð¤¤»Ë¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼·È½ñ¡Ë¡¢¡Ø¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤È¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡×¤Î½ª¤ï¤ê ¡Ò¥Ý¥¹¥ÈÊ¿À®¡Ó¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÏÀ¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØµÕ½±¤¹¤ë»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤ª¾Ð¤¤À¤ÂåÏÀ ¥É¥ê¥Õ¤«¤éÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
