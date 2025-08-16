パドレスは15日（日本時間16日）、敵地でのドジャース3連戦の残り2試合の先発投手を発表。16日（同17日）の2戦目は昨季14勝を挙げ、今季はここまで5勝10敗のディラン・シース投手（29）、17日（同18日）の3戦目はダルビッシュ有投手（39）が先発する。 ダルビッシュは今季ドジャースとは初対戦。大谷翔平投手（31）との対決にも注目が集まる。

パドレスはドジャースとの今季最大9ゲーム差をひっくり返して首位に浮上。この日から1ゲーム差で追う2位ドジャースの本拠で3連戦、22日（同23日）からは本拠で3連戦の6試合が待ち受ける。前回6月16〜19日のドジャース―パドレス戦は8死球が飛び交い大谷も2度も“報復”とみられる死球を受けた。遺恨渦巻く因縁の対決が始まる。

2021年にエンゼルスで大谷と同僚だったイグレシアスが試合前に取材対応。「凄く興奮している。これこそ野球の醍醐味だよ。勢いのあるチームと、いいエネルギー、いい雰囲気の中で対戦する。そういう瞬間こそが野球なんだ」と対戦を待ちわびている様子で話した。現在5連勝中と最高の流れで迎えるドジャース戦については「いいチームだからね。いつも通り1日1日を大事に戦うだけだ。選手たちはそのことをよく理解している。経験もあるし、いい選手もいるし、打力もある、守備も投手陣もそろっている。あとは健康を維持するだけだ」と話した。

前回対戦は死球が飛び交うバチバチの雰囲気だったことにも「（今回も）間違いなくそうだろう。いい野球になるよ。2つの素晴らしいチームが戦うわけだからね。繰り返しになるが、これこそが野球なんだ」と話した。