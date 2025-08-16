将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」準決勝・第1試合、チーム天彦 対 チーム豊島が8月16日に始まった。第1局はチーム天彦がリーダー・佐藤天彦九段（37）、チーム豊島は糸谷哲郎八段（36）が対戦。豪華な戦いの火蓋が切られた。

チーム天彦は予選Bリーグを2位通過。初戦で優勝候補のチーム藤井に敗れたものの、その後はエントリーチーム、さらにチーム永瀬を破って本戦に進出した。またチーム豊島はチーム伊藤、さらに前年優勝のチーム稲葉と続けて破り、堂々の1位通過で本戦へと進んだ。

対局前、佐藤九段は「お相手が糸谷さんなので、2日で100局指した仲です（笑）。今日もいい将棋が指せればいいと思います」と語ると、糸谷八段は「小学生から数えると25年ぐらい知っている方。今でもこういう場で指させていただくのは光栄なこと」と語った。

◆ABEMAトーナメント2025 第1、2回が個人戦、第3回から団体戦になり今回が8回目の開催。ドラフト会議にリーダー棋士7人が参加し、2人ずつを指名、3人1組のチームを作る。残り1チームは指名漏れした棋士が3つに分かれたトーナメントを実施し、勝ち抜いた3人が「エントリーチーム」として参加、全8チームで行われる。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出する。試合は全て5本先取の9本勝負で行われ、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。優勝賞金は1000万円。

（ABEMA／将棋チャンネルより）

