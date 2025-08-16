¾¾ËÜ¤¬ËÜÆü¤ÎÎ°µåÀï¤ÎMVPÅêÉ¼Ãæ»ß¤òÈ¯É½
¡¡¾¾ËÜ»³²íFC¤Ï15Æü¡¢ËÜµòÃÏ¥µ¥ó¥×¥í¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¤Ç16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëJ3Âè23Àá¡¦FCÎ°µåÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ÇMVPÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï2025¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¾¡Íø»þ¤ËMVPÁª¼ê¤ÎÅêÉ¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÊç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Àá¤ÏÍè¾ì¼Ô¤ËÇÛÉÛ¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥Ç¥£¥×¥í¥°¥é¥à¤ËMVPÅêÉ¼¤ÎQR¥³¡¼¥É¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅêÉ¼¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÂçÊÑ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¡¢¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Íý²ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
