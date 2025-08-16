トラビス・ケルシー兄、テイラー・スウィフトの公演でウィリアム皇太子親子と面会してパニックに
恋人トラビス・ケルシーが兄ジェイソンと配信するポッドキャスト『New Hights（原題）』に初めてゲスト出演したテイラー・スウィフト。「ジ・エラズ・ツアー」のロンドン公演でウィリアム皇太子親子と面会したとき、ジェイソンがパニックに陥ったエピソードを明かした。
【動画】テイラー・スウィフト、恋人のポッドキャストで新アルバム『The Life of a Showgirl』を発表！
昨年7月、「ジ・エラズ・ツアー」で訪れたロンドン・ウェンブリースタジアムで、イギリスのウィリアム皇太子と12歳のジョージ王子、10歳のシャーロット王女と面会し、レアすぎるセルフィーを公開したテイラーだが、現地時間8月13日に配信された『New Hights』で、この時を振り返り、トラビスの兄で、ワイルドな振る舞いで知られるジェイソンも立ち会っていたことを告白。「すごく真剣だったよね」と振り返った。
テイラーによると、ジェイソンはビールの缶を手に、「飲みたいけれど…おそらく飲むべきでなはい…」「でもビールを持たなかったら、手はどこに置いたら良いんだ？」と戸惑っていたそうだ。ジェイソンもテイラーの分析を認め、「テイラーの言う通りだよ。まさに、僕の頭の中で起きていたことだ」とコメント。「王族と会う時ビールを持っていたら不敬かな？ って感じだった」とトラビスが振り返ると、テイラーも「そうね、それか、ビールを持っていた方が自分らしいかな？ 僕は普段ビールを手にしているんだ。彼らは本当の僕を見たいかな？ って頭の中で自問自答している姿が私には見えた」と続け、「本当に最高だった」と振り返った。
なおテイラーは、このポッドキャストで、自身12枚目となる新アルバム『The Life of a Showgirl』を10月3日に発売すると発表。合わせてアルバムジャケットと、トラックリストを明らかにしている。
