ÊÆÏª¼óÇ¾¡¢²ñÃÌ½ª¤¨¶¦Æ±²ñ¸«¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÅÀ¤Ï¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬°ìÄê¤Î¿ÊÅ¸¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬ÆüËÜ»þ´Ö16ÆüÄ«¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò½ª¤¨¤Æ¶¦Æ±²ñ¸«¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ê¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ç°Õ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î°ìÄê¤Î¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ÊÅ¸¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÃæ¿È¤Ï°ìÀÚ¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤â¡ÖÊ¶Áè¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö´íµ¡¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤òÁ´¤Æ¼è¤ê½ü¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÈó·³»ö²½¤Ê¤É¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¿½¾Íè¤Î¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¶á¤¯¡¢ºÆ¤Ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦°Õ¸þ¤âÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ñÃÌ¤¬Ê¿¹ÔÀþ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï²ñÃÌÁ°¡¢ÄäÀï¤Ë±þ¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤ò¶¯²½¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ÊÅ¸¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÀ©ºÛ¤À¤±¤¬Ãª¾å¤²¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£