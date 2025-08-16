¡Ö¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¿ä¿ÊÂç²ñ¡×¤Ê¤Î¤Ë¡È2Æü¤Ç1¥±¥¿¥¢¥ó¥À¡¼¡É¤Î¥×¥í¤Ï¥Ø¥¿¥¯¥½¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡©
¡ÚISPS HANDA ²Æ¤ËÇúÈ¯ ¤É¤ì¤À¤±¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¼è¤ì¤ë¤ó¤À¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Û2ÆüÌÜ
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¡Ö¥·¡¼¥É¸¢ÁÓ¼º¡×³³¤Ã¤×¤Á¡Ä²áµî¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤âÁ´±Ñ¸å¤ÎÈÔ²ó¤Ë¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë
¡¡º£½µ¤ÈÍè½µ¤Î2Âç²ñ¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÎÆÑ¾®ËÒ¤ÇÆ±°ì¼çºÅ¼Ô¤Ë¤è¤ë¿·µ¬³«ºÅ2Ï¢Àï¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¡Ê6000Ëü±ß¡¦Í¥¾¡1200Ëü±ß¡Ë¤Ï¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï²¼¤«¤é2ÈÖÌÜ¤À¤¬¡¢Âç²ñÌ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¾¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¡£
¡¡µ÷Î¥¤¬Ã»¤¯¡¢¼çºÅ¼Ô¤Î¡ÖÍ¥¾¡¥¹¥³¥¢¤Ï50¥¢¥ó¥À¡¼½Ð¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤«¤é¡¢¥Ô¥ó°ÌÃÖ¤Ïº¸±¦¤ËÀÚ¤é¤ì¤º¡¢2ÆüÌÜ¤Ï¡¢Á°Ìë¤Î¹ß±«¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Ó¥¿¥Ó¥¿»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤Ï¥Ô¥ó¤ò¥Ç¥Ã¥É¤ËÁÀ¤¤¡¢¤³¤ÎÆü¤â60Âæ¤Î¥¹¥³¥¢¤òÏ¢È¯¡£62¤Ç²ó¤Ã¤¿Èæ²Å°ìµ®¤¬ÄÌ»»17¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢2¥±¥¿¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç3ÆüÌÜ¤Ø¿Ê¤à¼Ô¤¬36¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¿ä¿ÊÂç²ñ¡×¤À¤±¤Ë¡¢Í½Áª¥«¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Ï°ÛÎã¤ÎÄÌ»»8¥¢¥ó¥À¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç2Æü´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤Æ5¥¢¥ó¥À¡¼¤Ë¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬30¿Í¡Ê¥¢¥Þ1¿Í¤ò½ü¤¯¡Ë¤â¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼¤«¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼´Ø·¸¼Ô¤¬¤¤¤¦¡£
¡Öµ÷Î¥¤¬Ã»¤¯¤Æ¤â¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò»È¤¦¼Ô¤Ï¤¤¤ë¤·¡¢¥¦¥Ã¥É¤ä¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤â100¡ó¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÃÖ¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤âËÌ³¤Æ»¤ÏÍÎ¼Ç¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥é¥Õ¤ËÆþ¤ì¤¿¤éµ÷Î¥´¶¤¬¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÁ°Ìë¤Î±«¤Ç¥é¥Õ¤Ï¿å¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¤«¤é¥Ô¥ó¤òÁÀ¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤Ã¤Æ¡¢1¡¢2¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¤Ë¥Ó¥¿¥Ó¥¿´ó¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£4¡¢5¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤¬²¿È¯¤âÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð1Æü¤Ë9¤È¤«10¥¢¥ó¥À¡¼¤Ê¤ó¤Æ½Ð¤Þ¤»¤ó¤è¡£¥°¥ê¡¼¥ó¤â¥½¥Õ¥È¤Ç¤ä¤ä½Å¤¯¡¢¥¿¥Ã¥Á¤¬¹ç¤ï¤»¤Å¤é¤¤Áª¼ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤µ¤·¤¤¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢·ë¶É¤Ï¥Ñ¥Ã¥È¼¡Âè¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê¥Ä¥¢¡¼´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼¡Àï¤Î¡ÖISPS HANDA ²Æ¤Î·èÀï¡¦Ã¯¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¤ó¤À¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ï¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤¬½Ð¤Ê¤¤¥³¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼çºÅ¼Ô¤ÎÍ×Ë¾¡£¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¾Þ¶âÁí³Û¤â¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼ºÇ¹â³Û¡Ê2²¯1300Ëü±ß¡¦Í¥¾¡4260Ëü±ß¡Ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¥´¥ë¥Õ¤È¸À¤¨¤Ð½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¤¤¤Þ¡¢¥·¡¼¥É¸¢ÁÓ¼º¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¥Ç¡¼¥¿¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÎÈÔ²ó¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤¤¤Þ¡¢½ÂÌî¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£