ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Ë¤Ï¡Ö»¦¤·¤Æ¤ß¤£¥³¥é¡×È¯¸À¤â¡ÄÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ ¥×¥í18Ç¯¤Î¡Ö»ö·ïÊí¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ëº£¸å
¡¡µå³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¥ä¥ó¥Á¥ãË·¼ç¡×¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°¡£ÃæÆü¤ÎÃæÅÄæÆ¡Ê36¡Ë¤¬15Æü¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú»³ºêÉð»Ê¡Ö²¶¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡×¡Û¤µ¤é¤Ê¤ëÃÏ¹ö¤À¤Ã¤¿¤¢¤ÎÆü¡¹¡¢ÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤¿ÏÆ¤Î²¼¤Î¥Ó¡¼¶Ì¥µ¥¤¥º¤Î¥·¥³¥ê¤ò¥®¥å¥Ã¤È°®¤ê¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Æ¡Ä
¡ÖËþÂ¤¤¤¯¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È·èÃÇ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿ÃæÅÄ¤Ï¡¢¥×¥í18Ç¯¤ÇÄÌ»»1783»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1579°ÂÂÇ¡¢1087ÂÇÅÀ¡¢309ËÜÎÝÂÇ¡£3ÅÙ¤ÎÂÇÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃæÆü2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤Ï»ýÉÂ¤Î¹øÄË¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢25»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.161¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¡£13Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âçºå¶Í°þ»þÂå¤ËÄÌ»»87ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢2007Ç¯¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È¤Ç4µåÃÄ¶¥¹ç¤ÎËö¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£¤³¤Î»þ¡¢Â¾µåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ë¡Ö¤´½¥½ýÍÍ¡×¤ÈÆ±¾ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢°Ê¸å¤ÏÍÍ¡¹¤Ê°ÕÌ£¤Çµå³¦¤òÆø¤ï¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤»¡¢¹â¹»»þÂå¤Ïµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÀèÇÚ¤ò¡Ö´¥Áçµ¡¤Ë¤Ö¤Á¹þ¤ó¤ÀÃË¡×¤È¸ø¸À¤·¤¿ÃË¤Ç¤¢¤ë¡£ÅöÁ³¡¢¥×¥í¤Ç¤âÂç¿Í¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î2011Ç¯¤Ë¤Ï»î¹ç¸å¤Ë2ºÐÇ¯¾å¤Î±µ×¿¹½ß»Ö¤È°ì¿¨Â¨È¯¡£ÇÔÀï¤Î²×Î©¤Á¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿±µ×¿¹¤¬¡ÖÃ¯¤Ë¸ýÊ¹¤¤¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£»¦¤¹¤¾¡×¤È¤¹¤´¤à¤È¡¢ÃæÅÄ¤âÇä¤ê¸ÀÍÕ¤ËÇã¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¡Ö»¦¤·¤Æ¤ß¤£¡¢¥³¥é¡×¤È±þÀï¡£¼þ°Ï¤ÎÁª¼ê¤¬¹²¤Æ¤Æ»ß¤á¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿21Ç¯¤Ï¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Î»î¹çÁ°¡¢¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ç¸åÇÚÅê¼ê¤ò²¥ÂÇ¡£µåÃÄ¤«¤éÌµ´ü¸Â¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò²¼¤µ¤ì¤¿¡£Ä¾¸å¡¢·ª»³´ÆÆÄ¡Ê¸½CBO¡Ë¤Ë¡Ö¤â¤¦¼¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¡£·ª»³´ÆÆÄ¤Ï1ÆüÂÔ¤Ä¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÍâÆü¡¢ÃæÅÄ¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡Öµð¿Í¤Ë¹Ô¤±¡×¤È¡¢ÅÅ·â°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤Ï¼«Á³¤È²ò½ü¤µ¤ì¡¢Ë½¹Ô»ö·ï¤«¤é¤ï¤º¤«17Æü¸å¤Ë°ì·³½Ð¾ì¡£µå³¦¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¡¡23Ç¯¥ª¥Õ¤ÏÃæÆü¤Ë°ÜÀÒ¡£Åö½é¤ÏÃ±¿ÈÉëÇ¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ë¹ëÅ¡¤ò¥Ý¥ó¤È¹ØÆþ¡£¤Þ¤¿¤â¤ä¡Öµ¬³Ê³°¡×¤È¼þ°Ï¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæÅÄ¤âÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤«¤é¹øÄË¤ËÇº¤ß¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¡Ö¿²¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤Ä¤é¤¤¡×¤È°²½¤Î°ìÅÓ¡£º£µ¨¤ÏÂÎ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢15Á¤ÎÂç¸ºÎÌ¤Ç´¥º¥°ìÚ³¤Î¾¡Éé¤ò·ü¤±¤ë¤â¡¢ÎÏµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ëº£¸å¤À¤¬¡¢°û¿©Å¹·Ð±Ä¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¼ñÌ£¤Î¥Ð¥¤¥¯´ØÏ¢¤Ê¤É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æº¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡ÃæÅÄ¤¬ºßÀÒ¤¹¤ëÃæÆü¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢ÃæÆü¤ÇÄ¹¤é¤¯³èÌö¤·¤¿»³ºêÉð»Ê»á¤Ë¤è¤ë¡Ö¤³¤ì¤¬²¶¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡×¤ò¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤À¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¼«¿È¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºòº£¤Î¥×¥íÌîµå³¦¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È±óÎ¸¤Ê¤ËÜ²»¡É¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÎ©Ï²ÏÂµÁ»á¤Ø¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¤ä¡ÖÃæÆü¤Ø¤Î×ÖÅÙ¤Ê¤»×¤¤¡×¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú²¶¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡Û¡Ä¤Ï¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£