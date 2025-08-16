石破茂首相が１５日、東京武道館で開かれた敗戦日追悼式で「反省」に言及した。日本首相が「終戦日」を迎えて開かれた全国戦没者追悼式で反省に言及したのは２０１２年以来１３年ぶり。ただ、戦争に対する責任、日帝植民地支配に対する謝罪の発言はなかった。

石破首相はこの日の追悼式で「先の大戦から８０年が経たった」とし「今では戦争を知らない世代が大多数となった」と述べた。続いて「戦争の惨禍を決して繰り返さない。あの戦争の反省と教訓を、今改めて深く胸に刻まねばならない」と強調した。そして「この８０年間、わが国は一貫して、平和国家として歩み、世界の平和と繁栄に力を尽くしてきた」とし「歳月がいかに流れても、悲痛な戦争の記憶と不戦に対する決然たる誓いを世代を超えて継承し、恒久平和への行動を貫いていく」と明らかにした。

歴史問題で穏健派に分類される石破首相の「反省」への言及について、毎日新聞は「石破首相が力を入れた部分」とし「アジアへの加害に限ったものではなく、戦争に至った経緯なども含めて振り返って考えることを意味する」と説明した。

日本の首相が敗戦日に「反省」という言葉に言及したのは１９９４年の村山富市首相の時からだ。当時、村山首相は日本の加害責任に言及しながら「深い反省とともに、謹んで哀悼の意を捧げたい」と述べた。その後、歴代首相は敗戦日に反省に言及してきたが、２０１３年に安倍晋三首相が再執権に成功してから消えた。

この日、Ａ級戦犯が合祀された靖国神社には政府高官や政治家の参拝が続いた。「ポスト石破」候補の一人、小泉進次郎農林水産相はこの日午前に靖国神社を参拝した。石破政権での最初の閣僚級の参拝だった。小泉進次郎氏は小泉純一郎元首相の次男だ。前の総裁選挙で最後まで石破首相と競った高市早苗前経済安全保障担当相らも参拝行列に参加した。石破首相はこの日、供物を奉納した。

韓国大統領室は「（石破首相が）反省に言及した点に注目している」とし「日本の責任ある指導者が過去のつらい歴史を直視しながら国家間の信頼が互いに毀損されないよう努力して進む姿を見せることが、より良い未来と共同の利益になるとみる」と明らかにした。

一方、日本に対する韓国人の好感度は過去最高だった２０１１年の東日本大震災当時に近づいたことが分かった。韓国ギャラップが全国満１８歳以上１００７人を対象に１２−１４日に実施した調査で、回答者の３８％が「日本に好感を持つ」と答えた。これは以前の調査の２０２２年（２１％）に比べ１７ポイント高い。過去最高は東日本大震災当時の４１％。今回の調査で「日本に好感を持てない」という回答は４５％だった。

「抗日独立活動家」と聞いて思い出す人物は安重根（アン・ジュングン、４７％）、柳寛順（ユ・グァンスン、４５％）、金九（キム・グ、４３％）などの順だった。