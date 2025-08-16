シイエヌエスは、オラクル コーポレーションが推進するEnhanced Oracle PartnerNetwork Level 2の契約を日本のパートナーとして初めて締結。

シイエヌエスは、オラクル コーポレーションが推進するEnhanced Oracle PartnerNetwork Level 2の契約を日本のパートナーとして初めて締結しました。

同社は、Oracle Cloudの東京リージョンが開設された2019年より、戦略的にOracle Cloud Infrastructure(以下、OCI)を社内システム基盤として活用し、そのノウハウも生かし、2022年より自社サービス「U-Wayシリーズ」を核としたOCIパートナーとして数多くの成功事例を実現してきました。

また、2024年7月に発表された「Oracle Japan Award 2024」において、「Best Cloud Integrator Partner of the Year」を受賞しています。

今回のLevel 2の契約締結は、OCIやOracle Fusion Cloud Applicationsを含むオラクルビジネスへの益々の集中を示唆するものであり、中期計画の目標達成に向けて欠かせない戦略的な取り組みと認識しています。

Level 2の契約による特典を有効活用した高度人材の育成と、日本オラクルとの共同GTMを活用した共催セミナーの展開、各案件における早期営業コラボレーション等により、国内におけるOCIのより一層の拡販に大きく寄与し、最高レベルの安定したシステム構築の実現をコミット。

