¡¡º£µ¨3¾¡¤Ç¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ëº´µ×´Ö¼ëè½¡Ê22¡Ë¤ÈÆ±4°Ì¤Î²ÏËÜ·ë¡Ê26¡Ë¤Î2¿Í¤¬Æ±ÁÈ¤Ç²ó¤ê¡¢º´µ×´Ö¤¬¼ó°Ì¤Ë3ÂÇº¹¤Î3¥¢¥ó¥À¡¼18°Ì¡¢²ÏËÜ¤¬¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼60°Ì¤Ç½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¡ÖÇ¯´Ö½÷²¦¤òÁÀ¤¦¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡ÖÇ¯´Ö5¾¡¡×¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÇ»¸ü¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢²ÏËÜ¤È¤Îº¹¤ÏÌó393¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊP¡Ë¡£4Æü´ÖÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡Ê300P¡Ë¤µ¤ì¤¿¤é¤¹¤°¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ëÄøÅÙ¤Îº¹¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡º£µ¨¤Ïº£Âç²ñ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤À16»î¹ç¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½÷²¦Áè¤¤¡×¤ÎÏÃ¤Ïµ¤¤¬Áá¤¤¤¬¡¢¡Öº£Ç¯¤Ïº´µ×´Ö¤È²ÏËÜ¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¥Ä¥¢¡¼´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¡£
¢£ÌäÂê¤Ï¡ÖÅ´¿Í¡×¾®½Ë¤µ¤¯¤é
¡Ö¥Õ¥§¡¼¥É¤¬»ý¤Áµå¤Î2¿Í¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¥¡¼¥×Î¨¤¬¤ä¤äÄã¤¤¤¬¡¢Âç¤¤Ê·çÅÀ¤¬¤Ê¤¯¡¢º´µ×´Ö¤Ïº£µ¨½é¾¡Íø¤«¤é¤¹¤°¤Ë3¾¡¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤¿¡£Á°½µ¤ÎÂç²ñ¤Ë¾¡¤Ã¤¿²ÏËÜ¤â¤³¤Î¤È¤³¤í¹¥Ä´¤Ç¡¢¤¢¤È1¤Ä¡¢2¤Ä¤°¤é¤¤¤Ï¾¡¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£º£µ¨¤ÎÊ£¿ô²óÍ¥¾¡¤Ïº´µ×´Ö¤À¤±¤Ç¡¢Ëè½µÃ¯¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î2¿Í¤¬½ªÈ×¤Þ¤ÇÇ¯´Ö½÷²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁè¤¦¤³¤È¤ÏÇ»¸ü¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌäÂê¤ÏÅ´¿Í¡£¤½¤¦¡¢ÄÌ»»12¾¡¤Î¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡Ê27¡Ë¤Ç¤¹¡£º£µ¨¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¸õÊä¤ÎºÇ±¦Íã¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤À1¾¡¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï²ÏËÜ¤è¤ê¾å¡Ê3°Ì¡Ë¤Ë¤¤¤ë¤¬¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¼¡Àï¤Ëº¸¼ê¼ó¤òÄË¤á¤ÆÅÓÃæ´þ¸¢¤·¤Æ¡¢º£Âç²ñ¤ò´Þ¤á¤Æ3Âç²ñÏ¢Â³¤Ç·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸Î¾ã¤¬´°¼£¤¹¤ì¤Ð½÷²¦Áè¤¤¤ËÉ¬¤ºÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢º¸¼ê¼óÄË¤Ï¥×¥í¤Î»ýÉÂ¤Ç¤¹¡£Éüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤«¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡½÷²¦Áè¤¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Å´¿Í¤Î´°Á´Éü³è¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£