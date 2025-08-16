½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¡Ö¥·¡¼¥É¸¢ÁÓ¼º¡×³³¤Ã¤×¤Á¡Ä²áµî¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤âÁ´±Ñ¸å¤ÎÈÔ²ó¤Ë¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë
¡Ú¥¶¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡¡¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Û
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û»³²¼ÈþÌ´Í¤¬¡ÖÁÇ¿Í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡×¤ÎÉã¿Æ¤Î¶µ¤¨¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¥ï¥±
¡¡º£Ç¯¤âÆüËÜÀª¤Î³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤ÄÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ï20»î¹ç¤ò¾Ã²½¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°60°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁª¼ê¤·¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¤Þ¤Ç¤Ï»Ä¤ê11»î¹ç¤À¡£
¡¡¿·¿Í²¦Áè¤¤¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê24¡Ë¤È2°Ì¤ÎÃÝÅÄÎï±û¡Ê22¡Ë¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â4°Ì¤È3°Ì¡£Ç¯´Ö1°Ì¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£Æ±7°Ì¤ÎÀ¾¶¿¿¿±û¡Ê23¡Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ê¤À¡£Ç¯´Ö1°Ì¤Ë¤Ï100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯4800Ëü±ß¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö´í¤Ê¤¤¡×°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬88°Ì¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê26¡Ë¤À¡£Ä¾¶á6Àï5ÅÙ¤ÎÍ½ÁªÍî¤Á¤ÈÉÔÄ´¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢80°Ì°ÊÆâ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Ê¤±¤ì¤ÐÍèµ¨¤Ï¥·¡¼¥É³°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡25»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ºòÇ¯¤Ï¡¢Í½ÁªÍî¤Á9²ó¤Ë¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê2²ó¤ÇÀ®ÀÓ¤Ï¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤Î2²ó¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¹â¤¤¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê2°Ì¡Ë¤ÈÁ´ÊÆ½÷»Ò¥×¥í¡Ê7°Ì¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Çº£µ¨¤Î¥·¡¼¥ÉÆþ¤ê¡Ê64°Ì¡Ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëº£Ç¯¤ÎºÇ¹â°Ì¤ÏÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Î7°Ì¡£Â¾¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á3²ó¤Ë¥·¥§¥Ö¥í¥ó¤¬44°Ì¡£¥Ó¥Ã¥°¥²¡¼¥à¤Ç¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤²¤º¡¢ÄÌ¾ï¤Î´§Âç²ñ¤â¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤Ï¥¼¥í¡£º£¤â¥·¡¼¥É¸¢¥¡¼¥×¤ËÀÄ¿®¹æ¤Ï¤È¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀµÇ°¾ì¤È¤Ê¤ë»Ä¤ê»î¹ç¤â¶ìÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£²áµî3µ¨¤ÎÁ´±Ñ½÷»Ò¤Î¼¡Àï°Ê¹ß¡ÊÁ´25»î¹ç¡Ë¤Ç¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï1ÅÙ¤À¤±¡Ê22Ç¯LPGA¥á¥Ç¥£¥Ò¡¼¥ë8°Ì¡Ë¡£30°Ì¤è¤ê²¼°Ì¤Ï14»î¹ç¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤â22Ç¯4²ó¡¢23Ç¯2²ó¡¢24Ç¯2²ó¡£²áµî¤ËÂç¤¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤¤¤À¥±¡¼¥¹¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡£
¡Ö½ÂÌî¤Ï23Ç¯¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯83°Ì¤Ç¥·¡¼¥É¸¢¤ò°ìÅÙ¼êÊü¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼2»î¹ç¤ÇÉü³è¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï10·î¤«¤é¤Î¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î½Ð¾ì¤â´í¤¦¤¤¡£º£¤â¥¹¥¤¥ó¥°¤ËÇº¤ßÂ³¤±¡¢ÌÜ»Ø¤¹¥É¥í¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ëè²óÍ½ÁªÍî¤Á¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¹¶¤á¤Î¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£º£Âç²ñ¤ÏËèÇ¯¥¹¥³¥¢¤Î¿¤Ð¤·¹ç¤¤¤È¤Ê¤ë¡£¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼ÎÌ»º¤ËÇº¤ß¤Ï¶ØÊª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¡Ê¥Ä¥¢¡¼´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Í½ÁªÄÌ²á¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯¤Ï¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¥´¥ë¥Õ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Á´±Ñ½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¤ÎÏÃÂê¤Ç»ý¤Á¤¤ê¤À¡£¥³¡¼¥Á¤ÏÉã¤Î¾¡¿Ã¤µ¤ó¡£Ì¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤ì¤Þ¤ÇÌµ±ï¤À¤Ã¤¿¥´¥ë¥Õ¤ò³Ø¤Ó¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥´¥ë¥Õ¤ÎÁÇ¿Í¤Ç¤¢¤ëÉã¿Æ¤Î»ØÆ³¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£ÀìÌç²È¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö°Õ³°¤ÊÅú¤¨¡×¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£