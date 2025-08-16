Âç¤ÎÎ¤&Ë¾ºÎ¶¤Ï¡È¶âÀ±¤Î»È¼Ô¡É¡ÄÎ¾²£¹Ë¤ÎÂÎ¤¿¤é¤¯¤Ç½ÐÈñ¤«¤µ¤ßÁêËÐ¶¨²ñ¤ÏÀï¡¹¶²¡¹
¡¡½ä¶È¤Ç¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÂç´¿·Þ¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤ËÉñ¤Î³¤»á¡Ö¿¼¹ï¤ÊÉÂ¡¢°¤¤ÊÊ¡×¡ÄVÀïÀþ¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ë¤âÊý¡¹¤«¤é¿Éíå°Õ¸«»¦Åþ
¡¡¤â¤Ã¤«ÅìÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÁêËÐ¤Î²Æ½ä¶È¡£16Æü¤Î°°Àî½ä¶È¤ÏÆ±ÃÏ½Ð¿È¤Î¸Î¡¦ËÌ¤ÎÉÙ»Î¤ÎÄÉÅé½ä¶È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ë¾ºÎ¶¡Ê26¡Ë¤ÈÂç¤ÎÎ¤¡Ê25¡Ë¤ÎÎ¾²£¹Ë¤¬»°ÈÖ·Î¸Å¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£Ë¾ºÎ¶¤¬¡Ö¤ä¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢Âç¤ÎÎ¤¤¬¡Ö¤ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È±þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²£¹ËÆ±»Î¤¬½ä¶È¤Ç·Î¸Å¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ì¤È¤¢¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´î¤Ö¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½ä¶È¤Ð¤«¤ê¸µµ¤¤Ç¤âº¤¤ë¡£
¡¡7·î¾ì½ê¤ÏË¾ºÎ¶¤¬1¾¡4ÇÔ10µÙ¡¢¿·²£¹Ë¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤Ï11¾¡4ÇÔ¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â²£¹Ë¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀè¾ì½ê¤ÏË¾ºÎ¶¤¬3¸Ä¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Ï4¸Ä¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ7¸Ä¤Î¶âÀ±¤òÇÛµë¡£Ë¾ºÎ¶¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡¢²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿º£Ç¯3·î¾ì½ê¤«¤é3¾ì½ê¹ç·×8¸Ä¤Ç¤¢¤ë¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ2²£¹Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢12¸Ä¤â¤Î¶âÀ±¤òÇÛµë¤·¤ÆÊ¿ËëÎÏ»Î¤â´î¤Ð¤»¤Æ¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÁêËÐ¶¨²ñ¤â¥¢¥¿¥Þ¤¬ÄË¤¤¡£¶âÀ±¤òµó¤²¤¿ÎÏ»Î¤ÏËÜ¾ì½ê¤´¤È¤Ë¤â¤é¤¨¤ëË«¾Þ¶â¤¬°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç4Ëü±ß¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤ë¡£Ç¯´Ö6¾ì½ê¤Ç24Ëü±ß¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢12¸Ä¤Î¶âÀ±¤Ç¶¨²ñ¤ÏÇ¯´Ö288Ëü±ß¤Î»Ù½Ð¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸½Ìò¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤ì¤ÐÂ³¤±¤ë¤Û¤ÉÎÏ»Î¤ÏÌÙ¤«¤ê¡¢¶¨²ñ¤Î½ÐÈñ¤Ï¤«¤µ¤à°ìÊý¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç²°Âæ¹ü¤¬ÍÉ¤é¤°¤Û¤É¶¨²ñ¤Ï¥ä¥ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¥ê¤âÀÑ¤â¤ì¤Ð²¿¤È¤ä¤é¡£¤·¤«¤â²£¹Ë¤¬ÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÈò¤±¤é¤ì¤¿½ÐÈñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Î¾²£¹Ë¤¬Ê³µ¯¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ö¶âÀ±¤Î»È¼Ô¡×¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡£¶¨²ñ¤ÏÀï¡¹¶²¡¹¤À¡£