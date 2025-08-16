Á´¹ñ¹â¹»ÁêËÐ½½ÏÂÅÄÂç²ñ¡¡Ä»¼è¾ëËÌ2Ç¯¤Î¥µ¥ó¥Á¥ë¥¬¥ê¥Ç¤¬½éÍ¥¾¡¡ªÃÄÂÎÀï¤Ï¶âÂô»ÔÎ©¹©¤¬11Ç¯¤Ö¤êV
¡¡Á´¹ñ¹â¹»ÁêËÐ½½ÏÂÅÄÂç²ñ¤¬15Æü¡¢ÀÄ¿¹¡¦½½ÏÂÅÄ»ÔÁêËÐ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ä»¼è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤«¤éÃæ4Æü¡£²áÌ©¤ÊÆüÄø¤ÎÃæ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿40¹»¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Ç®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡153¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¸Ä¿ÍÀï¤Ï¡¢¹â¹»ÁíÂÎ3°Ì¤Î¥Á¥ç¥í¡¼¥ó¥Ð¡¼¥È¥ë¡¦¥µ¥ó¥Á¥ë¥¬¥ê¥Ç¡ÊÄ»¼è¾ëËÌ2Ç¯¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë93¡¢ÂÎ½Å155¥¥í¤Îµð´Á¤Ç¡¢¸ª±Û¤·¤Î¾å¼ê¤«¤é¿¶¤ê²ó¤¹¡Èµ¬³Ê³°¡É¤ÎÁêËÐ¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¤³¤ÎÆü¤Ïº¹¤·¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤ëÁêËÐ¤âÌÜÎ©¤Á¡¢·è¾¡¤ÏÆ±¤¸¤¯Ä¹¿È1¥á¡¼¥È¥ë90¤Î¹ÃÈåÅÄÎ¶ÇÏ¡ÊÅìµþ¡¦ÂÎ©¿·ÅÄ3Ç¯¡Ë¤ò¤â¤íº¹¤·¤«¤é´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¤ÇÍèÆü3Ç¯ÌÜ¤Î¥µ¥ó¥Á¥ë¥¬¥ê¥Ç¤Ï¼«¿È½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»ÁíÂÎÍ¥¾¡¤Îß·ÅÄ°ìµ±¡ÊÅìµþ¡¦ÌÜ¹õÆüÂç3Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬½Ð¾ì¤»¤º¡£Æ±½àÍ¥¾¡¤Î±Ê¾¾·Å¸ç¡Êºë¶Ì±É2Ç¯¡Ë¤Ï5²óÀï¤Ç¥Ê¥é¥ó¥È¥ä¡¼¡¦¥Õ¥»¥ë¥Ð¡¼¥È¥ë¡Ê¿·³ã³¤ÍÎ3Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¥Ù¥¹¥È16¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡3¿ÍÀ©¤ÎÃÄÂÎÀï¤Ï¡¢¶âÂô»ÔÎ©¹©¤¬2014Ç¯°ÊÍè11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¹â¹»ÁíÂÎ·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿Ä»¼è¾ëËÌ¤È½à·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¡¢ÀèË¯¡¦ÂçÃ«²Æ´õ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¸Ä¿ÍÍ¥¾¡¤Î¥µ¥ó¥Á¥ë¥¬¥ê¥Ç¤ò¡¢Ãæ·ø¡¦Ìî¸ýÌÀµ±¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¾®ÎÓÇßÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤ò¡¢Âç¾¡¦°æ¸ý°ìÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬°æ¾åÂÙ²æ¡Ê3Ç¯¡Ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÇË¤Ã¤Æ3¡½0¤Ç´°¾¡¡£·è¾¡¤Ï·§ËÜÇÀ¤ò2¡½1¤Ç²¼¤·¤¿¡£
¡¡¢¦¸Ä¿ÍÀï¡¡½à¡¹·è¾¡
¹ÃÈåÅÄÎ¶ÇÏ¡ÊÅìµþ¡¦ÂÎ©¿·ÅÄ3Ç¯¡Ë¡¡´ó¤êÅÝ¤·¡¡»³ËÜÂç¸ã¡Ê¿·³ã¡¦³¤ÍÎ3Ç¯¡Ë
¾®³Þ¸¶¹Í´¡ÊÀÄ¿¹¡¦»°ËÜÌÚÇÀ¶È·ÃÂó2Ç¯¡Ë¡¡¾å¼êÅê¤²¡¡ÈøÀîÏ¡ÂÀ¡Ê·§ËÜÇÀ2Ç¯¡Ë
º´Æ£àáÏ¤ÈÆ¡Ê·§ËÜÇÀ1Ç¯¡Ë¡¡´ó¤êÅÝ¤·¡¡¥Õ¥»¥ë¥Ð¡¼¥È¥ë¡Ê¿·³ã¡¦³¤ÍÎ3Ç¯¡Ë
¥µ¥ó¥Á¥ë¥¬¥ê¥Ç¡ÊÄ»¼è¾ëËÌ2Ç¯¡Ë¡¡´ó¤êÀÚ¤ê¡¡Ä¹ÅçÍùÌ´¡ÊÏÂ²Î»³¡¦Ì§Åç2Ç¯¡Ë
¡¡¢¦½à·è¾¡
¹ÃÈåÅÄÎ¶ÇÏ¡¡´ó¤êÀÚ¤ê¡¡¾®³Þ¸¶¹Í´
¥µ¥ó¥Á¥ë¥¬¥ê¥Ç¡¡ÆÍ¤Íî¤È¤·¡¡º´Æ£àáÏ¤ÈÆ
¡¡¢¦·è¾¡
¥µ¥ó¥Á¥ë¥¬¥ê¥Ç¡¡´ó¤êÀÚ¤ê¡¡¹ÃÈåÅÄÎ¶ÇÏ
¡¡¢¦ÃÄÂÎÀï¡¡½à¡¹·è¾¡
¶âÂô»ÔÎ©¹©¡ÊÀÐÀî¡Ë¡¡3¡½0¡¡Ì§Åç¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë
Ä»¼è¾ëËÌ¡¡2¡½1¡¡ÂÎ©¿·ÅÄ¡ÊÅìµþ¡Ë
·§ËÜÇÀ¡¡3¡½0¡¡ºë¶Ì±É
¿·³ã³¤ÍÎ¡¡2¡½1¡¡»°ËÜÌÚÇÀ¶È·ÃÂó¡ÊÀÄ¿¹¡Ë
¡¡¢¦½à·è¾¡
¶âÂô»ÔÎ©¹©¡¡3¡½0¡¡Ä»¼è¾ëËÌ
·§ËÜÇÀ¡¡2¡½1¡¡¿·³ã³¤ÍÎ
¡¡¢¦·è¾¡
¶âÂô»ÔÎ©¹©¡¡2¡½1¡¡Ä»¼è¾ëËÌ