¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÂè2Àï¤Ï¥·¡¼¥¹¡¡Âè3Àï¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬ÀèÈ¯¡¡ÂçÃ«¤È¤Îº£µ¨½éÂÐÀï¤ËÃíÌÜ
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3Ï¢Àï¤Î»Ä¤ê2»î¹ç¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤òÈ¯É½¡£16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤Î2ÀïÌÜ¤Ïºòµ¨14¾¡¤òµó¤²¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç5¾¡10ÇÔ¤Î¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥·¡¼¥¹Åê¼ê¡Ê29¡Ë¡¢17Æü¡ÊÆ±18Æü¡Ë¤Î3ÀïÌÜ¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê39¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Îº£µ¨ºÇÂç9¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡£¤³¤ÎÆü¤«¤é1¥²¡¼¥àº¹¤ÇÄÉ¤¦2°Ì¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎËÜµò¤Ç3Ï¢Àï¡¢22Æü¡ÊÆ±23Æü¡Ë¤«¤é¤ÏËÜµò¤Ç3Ï¢Àï¤Î6»î¹ç¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ïº£µ¨¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Ï½éÂÐÀï¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¤ÎÂÐ·è¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡Á°²ó6·î16¡Á19Æü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ï8»àµå¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤ÂçÃ«¤â2ÅÙ¤â¡ÈÊóÉü¡É¤È¤ß¤é¤ì¤ë»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¡£°äº¨±²´¬¤¯°ø±ï¤ÎÂÐ·è¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£