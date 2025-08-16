¥Ð¥¤¥¯¤È¥«¥â¥·¥«¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆ°Êª¤¬¾×ÆÍ¤·20ºÐÃËÀ¤¬»àË´ Æ±¾è¼Ô¤Ï½Å½ý °¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô
°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Ç16ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥Ð¥¤¥¯¤È¥«¥â¥·¥«¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆ°Êª¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Î20ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
16Æü¸áÁ°3»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ËÅÄ»Ô¹È¨Ä®¤Î±îÅê¥°¥êー¥ó¥íー¥É¤ÇÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤È¥·¥«¤Î»ö¸Î¡×¡Ö°Õ¼±¤Ê¤·¡×¤Ê¤É¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ì¾¸Å²°ÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¤¥¯¤¬¡¢¥«¥â¥·¥«¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆ°Êª¤È¾×ÆÍ¤·¡¢Å¾ÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀìÌç³Ø¹»À¸¤ÎÃËÀ¡Ê20¡Ë¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶»¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ã¤ÆÌó1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÉôºÂÀÊ¤ËÆ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Ï½Å½ý¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
