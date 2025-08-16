¤Û¤ÜÆ±´ü¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥°3¡×¤Î¤¦¤ÁÈ¾¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤¬È¾À¤µª¸½Ìò¤Î¶Ã¤
¡Ú1975 ¡Á¤½¤Î¤È¤¥Ë¥å¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡Û#68
¥¿¥â¥êÀ¸ÃÂ80Ç¯&·ÝÇ½À¸³è50Ç¯¤òÀ¹Âç¤Ë¡Ö¾¡¼ê¤Ë¡×¤ª½Ë¤¤¤·¤è¤¦
¡¡1975Ç¯¤Î¥¿¥â¥ê£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡º£²ó¤ÏÆÃÊÌÊÔ¡Ö1975Ç¯¤Î¥¿¥â¥ê¡×¤½¤Î£¡£
¡¡²¿ÅÙ¤â°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÍÉôÅÄÀ¿¡Ê¤Æ¤ì¤Ó¤Î¥¹¥¥Þ¡Ë¤Î¡ÖÂç¥¿¥â¥êÇ¯É½¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢75Ç¯¤ÎÍó¤ÎºÇ¸å¤ÎÊý¤Ë¡¢¼Â¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤µ½Ò¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤¬¥Ä¡¼¥Ó¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡Ø¥é¥¤¥Ð¥ëÂçÇú¾Ð¡ª¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸å¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢´ñ¤·¤¯¤âÆ±¤¸Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¿¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¿¥â¥ê¤È¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤Ï¡ÖÆ±´ü¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÂç¥¿¥â¥êÇ¯É½¡×¡¢Íâ76Ç¯¤ÎÍó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤°¡¢²¿¤È¡Ö3¿ÍÌÜ¤ÎÃË¡×¤³¤Î¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡1·î15Æü¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ø11PM¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó/¤è¤ß¤¦¤ê¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö²¶¤Î¤Û¤¦¤¬ÀèÇÚ¡×¤È¸À¤¦¤È¥¿¥â¥ê¤â¡ÖÁÇ¿Í»þÂå¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊÖ¤¹¤Î¤¬ÄêÈÖ¤ÎÎ®¤ì¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤µ¤ó¤Þ¤Ï·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÀèÇÚ¤À¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¥¿¥â¥ê¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤â¤Û¤Ü¡ÖÆ±´ü¡×¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤Î¤Á¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥°3¡×¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤Û¤ÜÆ±»þ¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤éÈ¾À¤µª·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥Ó¥Ã¥°3¡×¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¸½Ìò¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¿¥â¥ê¡¦¤¿¤±¤·¡¦¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢º£¤«¤é50Ç¯¸å¤Ë¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¡ª¡×¨¡¨¡50Ç¯Á°¤ÎÆüËÜ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢Í½¸À¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¤¤Á¤Ð¤ó¶Ã¤¯¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥°3¡×¤ÎËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¤Þ¤ÀÈ¾¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤À¤Ã¤¿¥¿¥â¥ê¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¶Ã¤¯¤Ï¤º¡£´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤«¤Í¤Æ¹ðÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÖTAMORI80¡Á¾¡¼ê¤Ë¥¿¥â¥ê80ºÐÂçÀ¸ÃÂº×¡ª¡ª¡×¤Î³«ºÅ¤¬¤¤¤è¤¤¤èÍè½µ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¿¥â¥ê¤¬80ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÃÂÀ¸Æü¤ÎÁ°Ìë¡Ê8·î21ÆüÌë¡Ë¤Ë¡¢¥¿¥â¥ê¤Î80ºÐ¤ò½Ë¤¦ÃÂÀ¸º×¤ò¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¾¡¼ê¡×¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ð¡¼¡ÖÆîÀÄ»³BAROOM¡×¤ÇÌë7»þ¤«¤é¡£
¡¡Âè1Éô¤Ï¡¢BAROOM¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤²»¶ÁÀßÈ÷¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬¼«Á°¤Î¥¿¥â¥ê²»¸»¤ò¤«¤±¤Þ¤¯¤ëDJ¥¿¥¤¥à¡£Âè2Éô¤Ï¡Ö¥¿¥â¥êÏÀ¡×¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÈõ¸ýµ£¹¨¤µ¤ó¡¢¡Ö¥¿¥â¥ê³Ø¡×¡ÊÊ¸¸Ë¤®¤ó¤¬Æ²¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ»æ¤Ë¤âÄ¹¤¯Ï¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¸ÍÉôÅÄÀ¿¤µ¤ó¡Ê¤Æ¤ì¤Ó¤Î¥¹¥¥Þ¡Ë¡¢Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Î´ñ¿Í¡¦º£¥é¥ÁÉ×¤µ¤ó¤È¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¥¿¥â¥ê¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡£
¡¡¤ª¼ò¤â°û¤ß¤Ê¤¬¤é»²²Ã¤Ç¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê²ñ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
