¡Ö¸Û¤ï¤ì¤ëÉû¶È¡×¤è¤ê¡Ö¼«Ê¬¤Ç²Ô¤°Éû¶È¡×¤¬ÃÇÁ³ÍÍø¡ª²ñ¼Ò°÷¤Î¤¿¤á¤Î¡È6¤Ä¤Î¸Ä¿Í»ö¶È·¿Éû¶È¡É¤È¤Ï
¡¡Éû¶È¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡Ö¸Û¤ï¤ì¤ëÉû¶È¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È·¿¡Ë¡×¤È¡Ö¼«Ê¬¤Ç²Ô¤°Éû¶È¡Ê¸Ä¿Í»ö¶È·¿¡Ë¡×¤Î2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¸Ä¿Í¤Ç²Ô¤°Éû¶È¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤äÀÇ¶â¤ÎÌÌ¤ÇÃÇÁ³ÍÍø¤Ê¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸10Ëü±ß¤ÎÉû¼ýÆþ¤Ç¤â¡¢¡Ö¸Û¤ï¤ì¤ëÉû¶È¡×¤È¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤ëÉû¶È¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ê¼è¤ê³Û¤â¾Íè¤Î¼«Í³ÅÙ¤âÂç¤¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¸Ä¿Í»ö¶È¤Ã¤Æ¤¤¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤â¥¹¥¥ë¤â¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÇº¤à¤Ï¤º¡£
¡Ö¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿µ¿Ìä¤ò²ò¾Ã¤¹¤Ù¤¯¡¢¡È²ñ¼Ò°÷¤¬¸Ä¿Í»ö¶È¤È¤·¤Æ»Ï¤á¤é¤ì¤ëÉû¶È¡É¤Î¼ïÎà¤ò6¤Ä¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤éÉû¶È¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËÉû¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¡¢ÌòÎ©¤ÄÆâÍÆ¤Ç¤¹¡×
¢¡¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤³¤½¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡×¤ÊÉû¶È¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¡ª
¡¡²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¿·´©¡Ø3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÌ¤Íè¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ª ¤Õ¤Ä¤¦¤Î²ñ¼Ò°÷¤Î¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤ÎÁý¤ä¤·Êý¡ÚºÇÅ¬²ò¡Û¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤ò´©¹Ô¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¬¡¼¥³¤µ¤ó¡£
¡¡±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¡Ö¥¬¡¼¥³¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·NISA¤äÅê»ñ¡¢¤ªÆÀ¤ÊÀ¸³è½Ñ¤Ê¤É¤òÃúÇ«¤Ë¾Ò²ð¡£¡Ö¤«¤æ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¡×¤È»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï36Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉû¶È¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¤ª¾®¸¯¤¤²Ô¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡ÈÀß·×¤·Ä¾¤¹¡É¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤³¤ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¤â¡Ù¤È»×¤¨¤ëÁªÂò»è¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÉû¶È¤Î¼ïÎà¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¢¡²ñ¼Ò°÷¤Î¤ª¤¹¤¹¤áÉû¶È¡¡Ö¤»¤É¤ê¡¦ÊªÈÎ¡×¾¦ÉÊ¤ò»ÅÆþ¤ì¤ÆÇä¤ë
¡Ö¡Ø¹ÔÆ°¤·¤¿Ê¬¤À¤±À®²Ì¤¬½Ð¤ë¡Ù¤òÂÎ´¶¤·¤ä¤¹¤¤Éû¶È¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤·¤¯¤ß¤ÎÃæ¤Ë¡¢ ±ü¿¼¤¤ÀïÎ¬¤äÊ¬ÀÏÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Ï¥Þ¤ë¿Í¤Ï°ìµ¤¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡×
»Ï¤á¤ä¤¹¤µ¡§¡ú¡ú¡ú
»Ï¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î½é´ü»ñ¶â¤È¡¢»ÅÆþ¤ì¤äÈ¯Á÷¤Î¼ê´Ö¤ËÂÑ¤¨¤ëÂÎÎÏ¤¬É¬Í×¡£¡ÖÅ¹ÊÞ¤»¤É¤ê¡×¤ä¡ÖÅÅÇ¾¤»¤É¤ê¡×¤Ê¤É¡¢ÊýË¡¤ÏÂ¿ºÌ¡£¤¿¤À¤·¡¢Ãæ¸ÅÉÊ¤ò»ÅÆþ¤ì¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¸ÅÊª¾¦µö²Ä¡×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
¼ý±×À¡§¡ú¡ú¡ú¡ú
ºÇ½é¤ÏÍø±×Î¨¤ÎÄã¤µ¤Ë¶Ã¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤á¤Ð°ÂÄê¤·¤Æ·î5Ëü¡Á10Ëü±ß¤ÎÍø±×¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¡£
·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤µ¡§¡ú¡ú
Íø±×¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï·ÑÂ³Åª¤Ê»ÅÆþ¤ì¤ÈÈ¯Á÷¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ÆùÂÎÅª¤ÊÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤â¡£
¢¡²ñ¼Ò°÷¤Î¤ª¤¹¤¹¤áÉû¶È¢¡ÖYouTube¡¦TikTok¡¦¥Ö¥í¥°¡×Ì¤Íè¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë
¡Ö¼ý±×²½¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë·Ê¿§¤Ï°µÅÝÅª¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡¢¤Ï·è¤·¤ÆÌ´Êª¸ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
»Ï¤á¤ä¤¹¤µ¡§¡ú¡ú
¥¹¥Þ¥Û1Âæ¤Ç»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¡¦Åê¹Æ¤Þ¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï´ë²èÎÏ¤äÊÔ½¸ÎÏ¡¢»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿±éµ»ÎÏ¡×¤âÉ¬Í×¡£½é´üÈñÍÑ¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¤Ç¤â»Ï¤á¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»þ´Ö¤Èº¬µ¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¼ý±×À¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
ºÆÀ¸¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿¹¹ð¼ý±×¡¢´ë¶È¤«¤é¤Î°Æ·ïÊó½·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¾¦ÉÊÈÎÇä¤Ø¤È¼ý±×¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¡£
·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤µ¡§¡ú¡ú¡ú
¥Í¥¿ÀÚ¤ì¤ä¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄã²¼¡¢ÈðëîÃæ½ý¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÉ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¤ÌÌ¤â¡£
¢¡²ñ¼Ò°÷¤Î¤ª¤¹¤¹¤áÉû¶È£¡Ö¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡¦WebÀ©ºî¡×µ»½Ñ¤¬Éð´ï¤ËÊÑ¤ï¤ë
¡Ö¤¤¤ï¤Ð¡È¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤ÎÂç¹©¤µ¤ó¡É¤Ç¤¹¡£¼ê¤Ë¿¦¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¿Í¡¢ÏÀÍýÅª»×¹Í¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿Í¤Ë¤ÏÄ¹¤¯²Ô¤²¤ë¥¹¥¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
»Ï¤á¤ä¤¹¤µ¡§¡ú¡ú
´°Á´Ì¤·Ð¸³¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢´ðÁÃ³Ø½¬¤Ë¿ô¥«·î¤ÎÅØÎÏ¤¬É¬Í×¡£ÊÙ¶¯¤¬¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¡¢¥í¥¸¥«¥ë¤Êºî¶È¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ý±×À¡§¡ú¡ú¡ú¡ú
Web¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¤Ê¤é1°Æ·ï5Ëü¡Á20Ëü±ß°Ê¾å¤¬Áê¾ì¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎLP¡Ê¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤ä¸Ä¿Í¥Ö¥í¥°À©ºî¤Ê¤É¡¢°Æ·ï¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£
